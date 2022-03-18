Насколько снизилась заболеваемость КВИ в Казахстане – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько снизилась заболеваемость КВИ в Казахстане, рассказала на брифинге Службы центральных коммуникаций министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

««Министерством здравоохранения исполнены поручения Главы государства которые направлены на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране в части обеспечения население вакцинацией и ревакцинацией», - сказала глава Минздрава. В настоящее время в республике эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции остается стабильной, на сегодня зарегистрировано 1 304 767 больных с положительным результатом COVID-19 и 88 519 случаев с КВИ. Выздоровело порядка 98% больных с КВИ, продолжают лечение – 8 350 больных. На сегодняшний день Республика Казахстан и все регионы находятся в зеленой зоне. В настоящее время в среднем регистрируется до 100 случаев в сутки, что соответствует оптимистичному сценарию», - сказала А. Гиният.

По ее словам, в целом, в Казахстане в марте, по сравнению с аналогичным периодом февраля, заболеваемость снизилась в 33 раза – с 73 119 до 2 217 случаев. Репродуктивное число составляет – 0,77.

Министр отметила, что стабилизация эпидситуации была достигнута за счет эффективности принятых мер по предотвращению распространения коронавируса, в том числе благодаря продолжающейся кампании по вакцинации и ревакцинации населения. На сегодня охвачено 83% подлежащего вакцинации взрослого населения или 54% от численности населения РК первым компонентом и, соответственно, 80% и 52% вторым компонентом. Ревакцинировано 55 % подлежащего вакцинации населения.

Ежедневно прививаются до 23 000 человек, ревакцинируются до 27 000 человек. В регионах имеется более 4,8 млн доз вакцин.