Насколько снизилась заболеваемость коронавирусом в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова доложила об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султане остается нестабильной. Город в течение двух месяцев находится в «красной» зоне. В день регистрируется от 250 до 450 случаев. С начала текущего года число заболевших по городу превысило 28 тысяч. С начала пандемии зарегистрировано 47014 случаев, из них 31 151 симптоматических и 15 863 бессимптомных случаев», - сообщила Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Она также сообщила о снижении заболеваемости в городе.

«В течении 12 дней в городе случаи регистрируется с тенденцией снижения заболеваемости. Недельный показатель заболеваемости снизился с 313 до 258 на 100 тысяч население. За неделю зарегистрировано 3075 случаев ковид, показатель заболеваемости ниже предыдущей недели на 8,5. На предыдущей неделе было зарегистрировано 3360 случаев. За сутки зарегистрировано 285 первичных случаев, 2017 из них с симптомами, 68 безсимптомных случаев. В настоящее время в городе активных очагов инфекции остается 2197, из них 1538 - это домашние очаги, организованные – 659», - заключила С. Бейсенова.