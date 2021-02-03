Насколько снизилась теневая экономика в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Насколько снизился уровень теневой экономики в Казахстане, сообщил председатель Комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава КГД отметил, что приоритетной целью Комитета является снижение уровня теневой экономики до уровня стран ОЭСР – 15-17% к ВВП.

По словам Марата Султангазиева, принятые меры в рамках Плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 2019-2021 годы уже позволили достигнуть ее снижения до 23,6% к ВВП с 27%.

«Мы создали Национальную систему прослеживаемости товаров, ставшую главным инструментом в борьбе с теневыми оборотами. Внедрены информационные системы Астана-1 и ЭСФ, 99% налоговых и 100% таможенных деклараций представляются дистанционно. ИС «Е - окно» объединила 13 информсистем, выдающих разрешительные документы. Время получения услуг сократилось с 30 до 5 дней», - сказал он.

Было отмечено, что наиболее эффективным стало внедрение системы «Электронные счета-фактуры».

Также по отдельным товарным позициям внедрен модуль «Виртуальный склад», который позволяет видеть складской учет товаров и в онлайн режиме – сделки с контрагентами.

Всего зарегистрировано 505 тысяч пользователей и обработано более 558 млн. ЭСФ. Сумма дополнительных поступлений в 2020 году составила 149 млрд. тенге.

«Это стало возможным благодаря применению системы управления рисками. Отметим, что система наделена инструментами аналитики больших данных и интеллектуального анализа с возможностью машинного обучения. В целом нами создано 86 различных моделей рисков, обработано более 12 млрд. цифровых документов. Дополнительно обеспечено 320 млрд. тенге», - подчеркнул Марат Султангазиев.