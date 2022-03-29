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    17:11, 29 Март 2022 | GMT +6

    Насколько сложно выявлять серую сертификацию, пояснили в Минторговли РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько сложно выявлять серую сертификацию, рассказал заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Куаныш Еликбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Только по Казахстану функционируют 90 органов по сертификации и 400 лабораторий, которые аккредитовываются Национальным центром аккредитации, но в рамках 5 стран (ЕврАзЭс) такое право имеют и другие органы, которые в этих странах получают такие же документы. На сегодняшний день их около 5 тысяч. Какие проблемы возникают? Например, орган по сертификации расположен в одной стране, допустим, в Кыргызской Республике. Не имея лабораторной базы, он заявляет о протоколе испытаний, который расположен в России, на товар, который въезжает в Казахстан. Получается многопрофильная география, которую очень сложно контролировать и налагать ответственность», - прокомментировал Куаныш Еликбаев.

    По словам спикера, в прошлом году Национальный центр аккредитации приостановил действие 4 временных аттестатов по сертификации и у одной лаборатории сертификат был отозван.

    Ранее заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Куаныш Еликбаев рассказал о том, как решается проблема с выдачей серой сертификации.


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