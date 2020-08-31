Насколько школы готовы к гибридному обучению, рассказал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о готовности школ к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед праздниками последняя цифра была 434 тысячи компьютеров, которые уже были розданы. Стоит задача раздать до завтрашнего дня (вчера, сегодня должны были передать еще дополнительные компьютеры) раздать в общей сложности 500 тысяч компьютеров для детей. Это очень большая работа, это очень большое количество», - сказал Асхат Аймагамбетов время своего посещения школы-лицея №73 в городе Нур-Султане.

«Кроме того, была организована работа по учебникам, в этом году новые учебники для учащихся 11 классов. В целом по учебникам большая работа нашими коллегами, управлениями образования, педагогами, директорами школ была проведена. Несмотря на отпускной период, учителя трудились, готовились, переживали, как и все мы», - добавил министр.

По его словам школы готовы работать.

«Как вы видите, мы не только смотрим на какие-то отчетные данные, на готовую информацию на бумаге. Мы выезжаем, смотрим сами. У нас есть департаменты по обеспечению качества, они также выезжают и смотрят. Активно участвуют наши политические партии и общественные объединения. В целом мониторинг ведется и школы провели большую работу по обеспечению соответствующих условий. После этой школы я посещу еще несколько школ. Наша задача не в том, чтобы увидеть какие-то подготовленные вещи, но и в том, чтобы поговорить с нашими коллегами, узнать, какие есть трудности, чем должны помочь, насколько те изменения, которые мы внесли в НПА, принимаются и понимаются», - отметил глава МОН.

А. Аймагамбетов подчеркнул, что посещает школы для того, чтобы увидеть готовность педагогов.

«Когда я посещаю школы, я делаю это не для того, чтобы посмотреть стены или проверить наличие санитайзеров, потому что, в принципе, все это делают. Самое главное – узнать, насколько готовы педагоги, их компетенции, их настроения, понимание всей системы оценивания и т.д. сегодня мы видим, что наши педагоги к работе в новых условиях в целом подготовлены», - заключил министр.