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Насколько школы готовы к гибридному обучению, рассказал Асхат Аймагамбетов

31 Августа 2020 15:20
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Насколько школы готовы к гибридному обучению, рассказал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о готовности школ к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Перед праздниками последняя цифра была 434 тысячи компьютеров, которые уже были розданы. Стоит задача раздать до завтрашнего дня (вчера, сегодня должны были передать еще дополнительные компьютеры) раздать в общей сложности 500 тысяч компьютеров для детей. Это очень большая работа, это очень большое количество», - сказал Асхат Аймагамбетов время своего посещения школы-лицея №73 в городе Нур-Султане.

«Кроме того, была организована работа по учебникам, в этом году новые учебники для учащихся 11 классов. В целом по учебникам большая работа нашими коллегами, управлениями образования, педагогами, директорами школ была проведена. Несмотря на отпускной период, учителя трудились, готовились, переживали, как и все мы», - добавил министр.


По его словам школы готовы работать.

«Как вы видите, мы не только смотрим на какие-то отчетные данные, на готовую информацию на бумаге. Мы выезжаем, смотрим сами. У нас есть департаменты по обеспечению качества, они также выезжают и смотрят. Активно участвуют наши политические партии и общественные объединения. В целом мониторинг ведется и школы провели большую работу по обеспечению соответствующих условий. После этой школы я посещу еще несколько школ. Наша задача не в том, чтобы увидеть какие-то подготовленные вещи, но и в том, чтобы поговорить с нашими коллегами, узнать, какие есть трудности, чем должны помочь, насколько те изменения, которые мы внесли в НПА, принимаются и понимаются», - отметил глава МОН.

А. Аймагамбетов подчеркнул, что посещает школы для того, чтобы увидеть готовность педагогов.

«Когда я посещаю школы, я делаю это не для того, чтобы посмотреть стены или проверить наличие санитайзеров, потому что, в принципе, все это делают. Самое главное – узнать, насколько готовы педагоги, их компетенции, их настроения, понимание всей системы оценивания и т.д. сегодня мы видим, что наши педагоги к работе в новых условиях в целом подготовлены», - заключил министр.


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#Образование   #МОН  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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