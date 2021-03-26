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    12:02, 26 Март 2021 | GMT +6

    Насколько регулярно в Казахстане повышаются пособия по инвалидности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал, насколько в стране регулярно повышаются пособия по инвалидности и по потере кормильца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Государственные социальные пособия по инвалидности и по потере кормильца (далее - пособие) являются одной из конституционных гарантий граждан Республики Казахстан. Размеры их зависят от величины прожиточного минимума, устанавливаемого Законом на соответствующий финансовый год и при изменении этой величины, автоматически пересчитываются, и повышаются на уровень инфляции», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, с увеличением прожиточного минимума их размеры гарантированно ежегодно повышаются на уровень инфляции.

    Как дополнительно сообщили в Правительстве, размеры пособий в 2020 году были повышены дважды.

    С 1 января 2020 года их размеры повысились на 5%. Кроме того, во исполнение поручения Главы государства от 31 марта 2020 года, с 1 апреля 2020 года размеры пособий были проиндексированы еще на 5%, что в совокупности обеспечило рост на 10% по сравнению к 2019 году.

    С начала текущего года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца повышены еще на 5%.

    Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о необходимых для увеличения прожиточного минимума (далее ПМ) казахстанцев условиях.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика Премьер-министр РК
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