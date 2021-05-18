Насколько регионы Казахстана обеспечены вакцинами от COVID-19

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Об обеспечении регионов страны вакцинами рассказали в МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане при Правительстве РК, передает МИА «Казинформ».

С февраля текущего года в регионы поставлено более 3,9 млн доз вакцин, в том числе 1,2 млн доз ІІ компонента вакцины «Спутник V», 50 тыс. доз QazQovid-in и 800 тыс. доз вакцины Hayat Vax SARS-CoV-2 Vero Cell («Синофарм»). Об этом сообщается на официальном Telegram-канале МВК.

По состоянию на 18 мая текущего года в наличии имеются около 750 тысяч доз вакцины ІІ компонента, из них 324 тысяч доз ІІ компонента «Спутник V», 24 тысяч доз вакцины QazQovid-in и 400 тысяч доз вакцины Hayat Vax SARS-CoV-2 Vero Cell («Синофарм»).

На сегодня во всех регионах имеются достаточные объемы вакцины против КВИ І и ІІ компонента.

В Карагандинской области всего получено 329 795 дозы вакцины, из них 163 865 доз вакцины для проведения 2-го этапа вакцинации. Всего в остатке на сегодня имеются 111 045 доз вакцины, в том числе 91 152 доз вакцины для проведения 2-го этапа.

В Актюбинской области имеются вакцины против КВИ в достаточном объеме, всего поставлено – 156 950, из них 57 450 – для 2-го этапа. В остатке находится всего 55 522 доз вакцины, из них 28 071 доз для проведения 2-го этапа.

В Северо-Казахстанской области отмечаются достаточные объемы вакцин против КВИ. По состоянию на 18 мая текущего года в данный регион всего поставлено 134 400 доз вакцины, из них 43 200 доз вакцины для проведения 2-го этапа. В остатке находится всего 22 366 доз для проведения 2-го этапа.

В Западно-Казахстанскую область всего поставлено 138 560 доз, из них 2-го этапа – 42 010. На сегодня в остатке находится всего 52 398 вакцин, в том числе 18 532 доз для проведения 2-го этапа.

В Алматинской области всего получено 410 060, из них 202 210 доз для 2-го этапа. В области имеются достаточные объемы вакцин, всего в остатке имеется 93 950 доз, из них 80 156 для проведения 2-го этапа.

Отметить, что в отдельных населенных пунктах возможна нехватка вакцины ввиду повышенной потребности населения в вакцинации. В данном случае территориальным управлениям здравоохранения рекомендуется провести анализ и перераспределение объемов вакцины согласно потребности, говорится в сообщении МВК.

На сегодня Министерством продолжается работа по обеспечению регионов необходимым объемом вакцин.