Насколько расширился список лекарств за счет ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя СК «Фармация» Берик Шарип рассказал о закупе лекарственных средств и медицинских изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 2020 год в системе единого дистрибьютера за счет расширения списка у нас по плану было 1331 наименование, сейчас за счет выхода нового приказа о расширении в рамках ОСМС перечень лекарственных средств и медицинских изделий пополнился до 1385 наименований», - сказал Берик Шарип на встрече членов комитета Сената по социально-культурному развитию и науке.

По его словам, медицинскими организациями уже заявлена потребность на 259,1 млрд тенге в рамках этого списка.

«По ним мы производим закупки – в рамках долгосрочных договоров уже закуплено 99%. С отечественными товаропроизводителями заключено контрактов на 578 наименований (53,7 млрд тенге), по прямым контрактам закуплено 171 наименование на сумму 74,1 млрд тенге. С международными организациями на текущий момент закуплено 15 наименований, в процессе закупа еще 7 наименований на сумму в 7,1 млрд тенге», - сообщил спикер.

Он отметил, что в данный момент проходят двухэтапные тендера.

«Они еще не завершились, на текущий момент закуплено 386 наименований, в процессе закупа 142 наименования. Из них 68 наименований – это те наименований, которые вошли в новый список за счет расширения пакета в рамках ОСМС. На 21 наименование от медицинских организаций заявок не поступало, тем не менее, они в списке есть», - заключил Б. Шарип.