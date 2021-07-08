Насколько распространился дельта-штамм коронавируса в Алматы – исследование

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК «Алматы» рассказал об осложнении эпидемиологической ситуации и призвал алматинцев вакцинироваться, чтобы защитить здоровье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эпидемиологическая ситуация в Алматы продолжает осложняться в связи с распространением штамма «дельта», зафиксированного специалистами ДСЭК города 18 июня.

В этой связи исследования на наличие мутировавших штаммов КВИ продолжены. Первого июля из 88 образцов, взятых у больных КВИ, выявлено в 67 образцах штамм «дельта» (76%), в 14 (16%) «альфа» (британский), в двух – неизвестного происхождения, три результата отрицательные (3,4%), в одном образце (1,1%) COVID-19 (уханьский). Исследования от 3 июля показали, что из 45 образцов от больных в 35 случаях (78%) выявлен штамм «дельта», в шести (13%) «альфа» и лишь в одном (2,2%) COVID-19 (уханьский).

При этом специалисты констатируют продолжающееся нарастание удельного веса симптомных больных КВИ. По сравнению с предыдущими семью днями этот показатель вырос в 1,5 раза, с 46% до 73%. Это связано с превалирующей циркуляцией штамма «дельта», вызывающего более тяжелые клинические проявления КВИ.

Анализ возрастного состава за последние две недели показал прежнюю «нацеленность» вируса на детей и молодых людей ввиду высокой контагиозности штамма «дельта». Так, возрос удельный вес заболевших детей в возрасте до одного года на 0,7% - до 2,8%; детей до 14 лет на 0,4% - до 15%; подростков 15-19 лет на 0,8% - до 5,2% и граждан 40-59 лет на 1,5% - до 24,7%.

В этой связи жителям города необходимо обратить особое внимание на состояние детей и подростков, по возможности ограничить посещение мест массового скопления. Представителям среднего возраста также следует усилить соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

По занятости населения за последние 14 дней по-прежнему превалирует заболеваемость КВИ среди самозанятых – 35%, работников различных ТОО, ИП, АО – 19%, пенсионеров – 17,4%, а также школьников – 10,3% и детей дошкольного возраста – 7%, составляющие 89% от общего количества заболевших.



