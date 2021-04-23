Насколько приложение «Ashyq» помогает предотвратить распространение коронавируса в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти выходные в Нур-Султане будет работать ряд новых бизнес-объектов, зарегистрированных в мобильном приложении «Ashyq». Приложение предоставляет бизнесу возможность работать в менее строгих карантинных условиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

К примеру, если город находится в «красной» зоне по уровню заболеваемости, то бизнес, применяющий приложение «Ashyq», может работать по условиям, предусмотренным для «желтой» зоны.

На сегодня в Нур-Султане проект объединил 135 субъектов предпринимательства. К ним относятся фитнес- и СПА-центры, сауны, бассейны, боулинг-центры, компьютерные клубы и организации общественного питания. Стоит отметить, что эти предприятия были закрыты и приостановлены после объявления чрезвычайного положения в прошлом году. Приложение «Ashyq» позволяет предприятиям, которые приостановились, возобновить работу.

Основная цель пилотного проекта «Ashyq» - обеспечение безопасности посетителей и персонала, ведь нередко приходится сталкиваться с фактами, что далеко не все граждане соблюдают режим самоизоляции, посещают общественные места, тем самым создавая угрозу распространения вируса. Также проект позволит предпринимателям, которые не смогли возобновить деятельность с начала периода карантина, постепенно или полностью работать с послаблениями в зависимости от нахождения региона в той или иной «зоне» матрицы оценки эпидемиологической ситуации.

Мобильное приложение просто в использовании. Перед входом в общественное заведение пользователь сканирует специальный QR-код и предъявляет его администратору на входе. Код определяет статус посетителя. Статус посетителям присваивается на основании сверки с информационными системами Единый интеграционный портал ПЦР-исследований и Центр контроля COVID-19 Министерства здравоохранения РК.

Расшифровка у статусов следующая:

- «красный» статус присваивается, если человек сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции.

- «жёлтый» присваивают контактным лицам. Им разрешено выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать другие общественные места.

- «синий» – нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как контактный, будет означать свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест (например, в аэропорту).

- «зелёный» – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19, знак полной свободы передвижения.

Столица сейчас находится в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Однако объектам предпринимательства, работающим через приложение «Ashyq», разрешено функционировать в выходные дни. То есть можно ходить в фитнес- и СПА-центры, сауны, бассейны, боулинги, компьютерные клубы и организации общественного питания. Как это отразится на эпидемиологической ситуации в городе?

Объекты, работающие в будние и выходные дни по приложению «Ashyq», не повлияют на распространение болезни по городу. Это связано с тем, что эти учреждения откажут в посещении тем гостям, у которых после считывания QR-кода высветится «красный» или «желтый». Только в апреле по городу Нур-Султану было выявлено 212 нарушителей домашнего карантина, из них 99 больных и 113 контактных лиц, которые посещали объекты, участвующие в проекте «Ashyq».

С 14 апреля в пилотном проекте начали участвовать кинотеатры и объекты общественного питания (за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов и стрит-фудов), театры, филармонии и добровольные участники. А начиная с 21 апреля, смогут участвовать межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки, бильярдные клубы и концертные залы.

В настоящее время растет количество предпринимателей, желающих зарегистрироваться в приложении «Ashyq» и возобновить свой бизнес. Для субъектов бизнеса в данное время участие в проекте является добровольным.

Эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной. В связи с этим департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана призывает граждан соблюдать все ограничительные меры и санитарные нормы. Людей, находящихся на домашнем карантине, а также субъекты предпринимательства просят не игнорировать предписания санврачей.