Насколько правильно было ограничивать ввоз незарегистрированных автомобилей в РК – мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления ОЮЛ «КазАвтоПром» Артур Мискарян поделился мнением о сложившейся вокруг завезенных из России с незарегистрированными номерами машин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проверка, проведённая МВД РК совместно с российскими коллегами, показала, что на дорогах Казахстана ездят 88 тысяч автомобилей, не состоящих на учёте в Российской Федерации. Это значит, что машины не зарегистрированы нигде, они как бы висят в воздухе. Транспортный налог на них не оплачивается ни в России, ни в Казахстане. Оценочно, на долю таких автомобилей-призраков в прошлом году пришлось 20% дорожных происшествий в стране. Никаких страховых полисов, как и техосмотра, их «владельцы» не оформляют. Почему «владельцы» в кавычках? Потому что владение должно подтверждаться действительными правоустанавливающими документами. В этих случаях владение весьма условное, на самом деле», - написал Артур Мискарян в Telegram.

Эксперт задается вопросом – много это или мало – 88 тысяч автомобилей?

«Цифры для сравнения: за весь 2020 год на территории Казахстана было произведено 64 790 легковых автомобилей. Официальные дилеры Toyota в 2020 году реализовали 10 тысяч новых автомобилей, продажи LADA за тот же период – 17,5 тысяч, у Hyundai – 18 тысяч. Парк зарегистрированных автомобилей в РК насчитывает 3,84 млн авто, соответственно, 88 тысяч – это 2,5% всего автопарка», - сравнил А. Мискарян.

Совокупно (импорт + местная сборка) весь рынок новых автомобилей в РК по итогам 2020 года – это 90 тысяч.

«Разумеется, среди этих 88 тысяч есть и криминальные автомобили. По словам зампреда КАП МВД Серика Тусупова, на сегодня выявлено 606 автомобилей, разыскиваемых МВД РФ. Это криминальные автомобили, которые проходят по каким-либо преступлениям либо являются сами объектами преступлений. Более 200 таких автомобилей уже найдено и отправлено на штрафстоянки», - отметил он.

Эксперт напомнил, что когда впервые, в июне 2019 года, КазАвтоПром обратил внимание госорганов и общественности на эту проблему, нами было предложено несколько мер: разъяснить процедуры временного ввоза и требования к ввозимым авто; наладить систему их администрирования; осуществить госрегистрацию того, что на тот момент было ввезено, и принять меры к автомобилям, не соответствующим техрегламентам и требованиям безопасности.

«На самом деле было опрометчиво полагать, что уход ответственности за нарушения ПДД, закона о дорожном движении и масса других нарушений останутся без внимания государства», - заключил А. Мискарян.