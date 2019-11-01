Насколько повысятся тарифы на электроэнергию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О повышении тарифов на электроэнергию высказались в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То, что было озвучено со стороны уполномоченных органов в части энергетики (Министерство энергетики), среднее повышение тарифов по станциям составило где-то 15%, из 44 станций по 32 станциям повысилось. Это незначительно отразится на конечном потребителе», - сказал журналистам председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Асан Дарбаев.

По его словам, максимально повышение тарифа ожидается на уровне 6-7%.

«В конечном счете, на потребителе будет повышение в районе 6-7 %. Это – максимум. Большая часть субъектов по завершении определения тарифов будет обращаться в следующем году. На тот момент будем анализировать и смотреть обоснованность тарифов каждого субъекта», - отметил А. Дарбаев.

Он также уточнил, что новая тарифная ставка на электроэнергию начнет действовать с 2021 года.