Насколько повысят зарплату работникам Актюбинского завода ферросплавов, рассказал директор

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Главы государства, обозначенного в Послании, с 1 января 2019 года повысится заработная плата работников Актюбинского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром». Об этом в ходе встречи по разъяснению Послания рассказал директор АЗФ Жалгасбай Мусабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января 2019 года мы ожидаем повышение зарплаты. Средняя заработная плата на заводе сегодня составляет 176 тысяч тенге. Повышение заработной платы будет дифференцированным - приоритет будем отдавать молодежи.

1-2-3 разряды получат повышение зарплаты на 7 процентов, 4-7 разряды - до 10 процентов. Зарплата среднего звена будет увеличена от 10 до 30 процентов. Мы будем каждому отдельно повышать зарплату, чтобы была большая отдача от персонала», - сказал Ж. Мусабеков.

Директор завода отметил, что в этом году первенец казахстанской металлургии Актюбинский завод ферросплавов отметил 75-летний юбилей.

И на сегодня здесь обеспечено рабочими местами 4400 человек. На заводе работает 20 ферросплавных печей, из них 16 печей на АЗФ-1 и 4 печи на АЗФ-2.

По словам Ж. Мусабекова, новый завод АЗФ-2, построенный в 2014 году, постепенно выходит на проектную мощность - в этом году планируется выйти на мощность в 320 тысяч тонн, в следующем году на 380 тысяч.

На сегодняшний день средний возраст заводчан составляет 38 лет, и с каждым годом становится все больше молодых сотрудников. Поэтому вопросы повышения заработной платы, обеспечения жильем, обучения персонала являются первоочередными.

Так, в целях обеспечения сотрудников доступным жильем в Евразийской группе реализуется своя жилищная программа, по которой сотрудникам выдаются квартиры в аренду, с правом выкупа под низкий процент в течение 20 лет.

С 2006 года компания построила для своих сотрудников 12 домов, обеспечив жильем 750 работников. В этом году в Актобе сдан в эксплуатацию 90-квартирный дом в микрорайоне Батыс-2, в городе Хромтау - 120-квартирный дом. Право получения квартир с низкой процентной ставкой в первую очередь предоставляется работникам остродефицитных профессий, молодым и квалифицированным специалистам.

«Все это стало возможным благодаря программе Главы государства «Нурлы жер» и подписанию соглашения с Казахстанской ипотечной компанией», ­отметил Ж. Мусабеков.