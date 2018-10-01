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Насколько повысят зарплату работникам Актюбинского завода ферросплавов, рассказал директор

18 Октября 2018 10:00 118
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Насколько повысят зарплату работникам Актюбинского завода ферросплавов, рассказал директор

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ  - Во исполнение поручения Главы государства, обозначенного в Послании, с 1 января 2019 года повысится заработная плата работников Актюбинского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром». Об этом в ходе встречи по разъяснению Послания рассказал директор АЗФ Жалгасбай Мусабеков,  передает корреспондент МИА  «Казинформ».

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«С 1 января 2019 года мы ожидаем повышение зарплаты. Средняя заработная плата на заводе сегодня составляет 176 тысяч тенге. Повышение заработной платы будет дифференцированным - приоритет будем отдавать молодежи.

1-2-3 разряды получат повышение зарплаты на 7 процентов, 4-7 разряды - до 10 процентов. Зарплата среднего звена будет увеличена от 10 до 30 процентов. Мы будем каждому отдельно повышать зарплату, чтобы была большая отдача от персонала», - сказал Ж. Мусабеков.

Директор завода отметил, что в этом году первенец казахстанской металлургии Актюбинский завод ферросплавов отметил 75-летний юбилей.

И на сегодня здесь обеспечено рабочими местами  4400 человек. На заводе работает 20 ферросплавных печей, из них 16 печей на АЗФ-1 и 4 печи на АЗФ-2.

По словам Ж. Мусабекова, новый завод АЗФ-2, построенный в 2014 году, постепенно выходит на проектную мощность - в этом году планируется выйти на мощность в 320 тысяч тонн, в следующем году на 380 тысяч.

На сегодняшний день средний возраст заводчан составляет 38 лет, и с каждым годом становится все больше молодых сотрудников. Поэтому вопросы повышения заработной платы, обеспечения жильем, обучения персонала являются первоочередными.

Так, в целях обеспечения сотрудников доступным жильем в Евразийской группе реализуется своя жилищная программа, по которой сотрудникам выдаются квартиры в аренду, с правом выкупа под низкий процент в течение 20 лет.

С 2006 года компания построила для своих сотрудников 12 домов, обеспечив жильем 750 работников. В этом году в Актобе сдан в эксплуатацию 90-квартирный дом в микрорайоне Батыс-2,  в городе Хромтау - 120-квартирный дом.  Право получения квартир с низкой процентной ставкой в первую очередь предоставляется  работникам остродефицитных профессий, молодым и квалифицированным специалистам.

«Все это стало возможным благодаря программе Главы государства «Нурлы жер» и подписанию соглашения с Казахстанской ипотечной компанией», ­отметил Ж. Мусабеков.

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Самал Ендибаева

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