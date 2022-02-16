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Насколько повысили зарплату работников компании «Озенмунайгаз» в Мангистау

16 Февраля 2022 17:39
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Насколько повысили зарплату работников компании «Озенмунайгаз» в Мангистау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принято решение о повышении заработной платы работникам АО «Озенмунайгаз» в Жанаозене. Об этом сообщил председатель правления АО» Национальная компания «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«14 февраля текущего года группа сотрудников бурового управления АО «Озенмунайгаз» в Жанаозене прекратила работу. Их требование - повышение заработной платы не менее чем на 41 процент. Я, узнав о ситуацию, сразу же отправился в Жанаозен. В этот же день состоялись переговоры с руководством «Озенмунайгаз» и профсоюзными специалистами. На экстренном совещании мы обсудили требования работников и возможные пути их выполнения. Кроме того, помимо руководства, я встретился с рабочими, выслушал их заявления и предложения», - сказал Алик Айдарбаев на пресс-конференции.

По словам главы нацкомпании, помимо работников АО» Озенмунайгаз», с требованием повышения заработной платы работу приостановили и сотрудники его подрядных компаний.

«Переговоры с нефтяниками шли весь день. В результате была достигнута договоренность о стабилизации ситуации и непрекращении работы предприятия, а заработная плата работников была повышена. Ранее в декабре 2020 года заработная плата увеличилась на 10 процентов, а теперь по новому соглашению было заключено соглашение о повышении еще на 20 процентов. Таким образом, с начала текущего года заработная плата работников будет увеличена на 30%», - отметил Алик Айдарбаев.

Спикер добавил, что большинство работников согласны с увеличенными объемами заработной платы.

«Однако некоторые работники требуют повышения заработной платы на 40 -50 процентов. Нам было нелегко решить увеличение на 20 процентов. В этом году больше зарплаты не поднимут, это окончательное решение. Поэтому прошу с пониманием отнестись тех, кто требует повышения заработной платы», - сказал Алик Айдарбаев.


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#КазМунайГаз   #Мангистауская область   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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