Насколько повлияли беспорядки на резкое увеличение заболевания COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько повлияли беспорядки на резкое увеличение заболевания КВИ в Казахстане? На этот вопрос ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост заболеваемости связан со свойствами самого штамма «омикрон». Естественно, тесные связи населения при новогодних праздниках, массивное передвижение населения как внутренняя, так и внешняя миграция, - это тоже фактор, который влияет на распространение заболеваемости. Естественно, и беспорядки, которые имели место быть, оказывают тоже влияние на рост заболеваемости», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК,

Спикер подчеркнула, что вопрос увеличения заболеваемости является многофакторным.

«То есть, это многофакторный рост заболеваемости. Сегодня мы видим, что заболеваемость выросла во всех регионах страны, нельзя сказать, что заболеваемость в каких-то регионах растет, а в каких-то не растет. Весь Казахстан находится в «красной» зоне, при этом заболеваемость растет во всех регионах страны», - добавила Айжан Есмагамбетова.