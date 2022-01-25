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Насколько повлияли беспорядки на резкое увеличение заболевания COVID-19 в Казахстане

25 Января 2022 17:18
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Насколько повлияли беспорядки на резкое увеличение заболевания COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько повлияли беспорядки на резкое увеличение заболевания КВИ в Казахстане? На этот вопрос ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Рост заболеваемости связан со свойствами самого штамма «омикрон». Естественно, тесные связи населения при новогодних праздниках, массивное передвижение населения как внутренняя, так и внешняя миграция, - это тоже фактор, который влияет на распространение заболеваемости. Естественно, и беспорядки, которые имели место быть, оказывают тоже влияние на рост заболеваемости», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК,

Спикер подчеркнула, что вопрос увеличения заболеваемости является многофакторным.

«То есть, это многофакторный рост заболеваемости. Сегодня мы видим, что заболеваемость выросла во всех регионах страны, нельзя сказать, что заболеваемость в каких-то регионах растет, а в каких-то не растет. Весь Казахстан находится в «красной» зоне, при этом заболеваемость растет во всех регионах страны», - добавила Айжан Есмагамбетова.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Омикрон  
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Автор:

Серик Сабеков

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