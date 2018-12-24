Насколько популярны безналичные платежи в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Данные об объемах безналичных платежей в Казахстане озвучили представители Нацбанка РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежедневно населением Казахстана посредством цифрового банкинга проводятся около 500 тыс транзакций на сумму 8 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Казахстана Жанат Курманов, выступая на площадке Международного технологического парка IT-стартапов «Astana Hub».

«На сегодня основная часть финансовых транзакций проводится населением через Интернет- и мобильный банкинг», - констатировал Ж. Курманов, добавив, что «финансовые организации Казахстана достаточно активно применяют цифровые решения и постоянно работают над внедрением новых технологий».

По данным Национального банка Казахстана, 70% финансовых операций субъектов бизнеса проводятся также через дистанционные сервисы. Объемы платежей, проведенных через Интернет/мобильный банкинг, в 2017 году увеличились в 3 раза по сравнению с 2016 годом.

В рамках форума «Astana Hub» обсуждались вопросы цифровизации финансового сектора, а также текущие задачи автоматизации деятельности Нацбанка. Ж. Курманов в ходе своего выступления также сообщил о предстоящих проектах по совершенствованию информационных систем финансового регулятора, в частности, о создании новой версии Интернет-ресурса Национального банка, системы управления данными, а также системы моделирования и развитой аналитики.