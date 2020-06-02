Насколько подорожали товары и услуги в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане цены на продовольственные товары за пять месяцев т.г. (май 2020 г. к декабрю 2019 г.) увеличились на 6,8%, непродовольственные товары – на 2,1%, платные услуги – на 1,2%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике МФ РК.

«С начала текущего года (май 2020 г. к декабрю 2019 г.) повышение цен отмечено на овощи на 22,4%, фрукты – на 18,3%, сахар-песок – на 12,1%, крупы – на 10,6%, баранину – на 8,6%, масло сливочное, макаронные изделия – по 7,5%, муку – на 6,9%, изделия из мяса – на 6,8%, конину – на 6,7%, говядину – на 6,1%, сыр сычужный – на 5,5%, рыбу мороженую – на 5,4%, свинину – на 4,2%, колбасные изделия – на 4,1%, молоко пастеризованное – на 4%, чай – на 3,7%, булочные и мучные изделия – на 3,4%, кисломолочные продукты – на 3,2%, творог – на 3%, хлеб – на 2,4%. Минеральная и питьевая вода подорожала на 5,6%, табачные изделия – на 5,3%, прохладительные напитки – на 3,4%. Снижение цен зафиксировано на капусту белокочанную на 27,9%, рис – на 2,6%, пшено – на 1,7%», - сообщили в комитете.

По информации ведомства, прирост цен на моющие и чистящие средства составил 4,9%, лекарства – 4,7%, товары личного пользования – 4,5%, бытовые приборы – 3,6%, автомобили – 3,4%, строительные материалы – 2,1%. Бензин подорожал на 3,4%, а дизельное топливо – подешевело на 2,9%.

Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 10%, услуги здравоохранения – на 3,2%, детских дошкольных учреждений – на 2,2%, кабельного телевидения – на 2%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 1,9%. Абонентская плата за доступ к сети Интернет повысилась на 2%. Проезд городским транспортом (такси) подорожал на 4,8%, воздушным пассажирским – на 0,8%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию снизились на 7%, холодную воду – на 6%, горячую воду – на 4,7%, отопление центральное – на 3,3%, а на вывоз мусора – повысились на 9%, электроэнергию – на 0,4%.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2020г. при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 39,0%, непродовольственных – 28,9%, платных услуг – 32,1%.