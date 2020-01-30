Насколько подорожали сигареты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января в Казахстане повышены ставки акцизов на сигареты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала руководитель управления налогообложения отдельных видов предпринимательства КГД МФ РК Гульмира Смагулова, согласно пункту 4 статьи 463 Налогового кодекса с 1 января 2020 года повышены ставки акцизов на сигареты на 13,8%.

«Если в 2019 году по сигаретам было 8700 тенге за тысячу штук, то сейчас стоит 9000 тенге. Увеличение ставок акцизов на табачные изделия является необходимой мерой по реализации Рамочной конвенции по контролю над табаком, ратифицированной Законом Республики Казахстан от 25 ноября 2006 года», - сказала Гульмира Смагулова в ходе семинара по разъяснению Налогового законодательства в Нур-Султане.

Она также напомнила и о повышении акцизов на бензин.

«С 1 января 2020 года ставка акциза на бензин составляет: при оптовой реализации производителями бензина собственного производства 24 435 тенге на 1 тонну; при розничной реализации производителями бензина использование на собственные производственные нужды 24 935 тенге на 1 тонну; при импорте 24 435 тенге на 1 тонну; при передаче подакцизных товаров, указанных в подпункте 5 статьи 462 Налогового кодекса, являющихся продуктом переработки давальческого сырья 24 435 тенге на 1 тонну», - проинформировала Г. Смагулова.