Насколько подорожает отопление в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров ответил на вопросы журналистов касательно размера повышения тарифов на коммунальные услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы берем среднюю двухкомнатную квартиру в 60-70 квадратных метров. В регионах средний чек повысится на 2-4 тысячи тенге в месяц. Это будет зависеть от региона. Будем стимулировать экономить тепло. Норматив по теплу составляет 21 градус. Когда жители привыкают к 23-25 градусам отопления зимой и когда снижают до норматива люди начинают жаловаться. Это о чем говорит, о том, что зимой не нужно регулировать температуру, открывая окно или балкон», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса.

По его словам, казахстанцам придется привыкать к более низким температурам в квартирах.

«Нужно привыкать к нормальным нормам – 20-21 градус. Зимой это нормально, нужно экономить ресурсы. У нас люди привыкают на высокие температурам домам и идет большая нагрузка на сети. И должна быть активная «приборотизация», сейчас средняя по стране – 74%. Это будет стимулировать людей отслеживать и экономить. Не все будет за счет тарифов. Бюджет на себя возьмет большую нагрузку. Тарифы должны быть комфортными для граждан, переход будет мягким. Плюс есть возможность компенсации через акиматы для социально уязвимых слоев населения», - добавил министр.