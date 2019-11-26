Насколько подорожает бензин в Казахстане, рассказали в МНЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК Азамат Амрин рассказал, насколько подорожает бензин в результате повышения ставки акциза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день акциз стоимости бензина составляет 8 тенге, цена бензина – 150 тенге. Мы увеличиваем ставку акциза с 10 500 тенге до 24 435 тенге, в цене литра это будет увеличение на 10 тенге, то есть акциз увеличится с 8 до 18 тенге. Таким образом цена вырастет примерно на 6% - со 150 до 160 тенге за литр. Но здесь я хотел бы заметить, что акциз – это не единственная составляющая стоимости, себестоимости, продажи», - сказал Азамат Амрин на заседании Правительства.

Он объяснил, что в условиях рыночной экономики есть спрос и предложение.

«На мой взгляд, цена напрямую на 10 тенге увеличиваться не будет. Например, в 2015 году аналогично мы поднимали ставку с 4,5 тысяч тенге до сегодняшней – 10,5 тысяч тенге, и в 2015 году цены на бензин не поднимались», - заявил спикер.

Тем не менее, данная мера окажет влияние на инфляцию.

«Мы посчитали влияние на инфляцию, вы знаете, что индекс потребительских цен считается на основании 500 наименований товаров, 3 из них это бензин – АИ-93, АИ-95, АИ-98, вклад 0,6%. В связи с этим, на инфляцию в итоге мультипликативно порядка 0,35% будет влияние. То есть, это в том коридоре, который установил Нацбанк – 4-6%. Проект постановления направлен на согласование в государственные органы. После согласования с отраслевыми государственными органами постановление выносится на заседание Правительства, где будет приниматься коллегиальное решение. Введение будет с 1 января 2020 года», - отметил представитель Минэка.

А. Амрин также рассказал о причинах повышения акциза.

«Для повышения акциза много причин. Основной принцип налогообложения в том, что налоги должны соответствовать уровню и размеру услуг, предоставляемых государством. Социальные обязательства государства растут, увеличиваются заработные платы госслужащим, растет число пользователей АСП. На эти цели будут использованы», - заключил он.