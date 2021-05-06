Насколько отличается размер выплат ветеранам ко Дню Победы в Казахстане от других стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан является лидером по размеру единовременных выплаты ветеранам ВОВ ко Дню победы. Каков уровень выплат в других соседних нам государствах и насколько они отличаются, читайте в материале МИА «Казинформ».

«Если сравнивать с другими странами, то специально мы такую работу не проводили. Но вместе с тем мы видим, что в рамках социальной политики Казахстана единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны одни из самых высоких», - отметил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов.

Так, по данным ведомства, единовременная материальная помощь для участников и инвалидов ВОВ во всех регионах Казахстана оказана в размере 1 млн тенге.

В канун 30-летия Независимости и в преддверии Дня Победы местными исполнительными органами предусмотрено 6,4 млрд тенге. В частности, следующим категориям граждан: участники и инвалиды ВОВ; жители блокадного Ленинграда; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; жены (мужья) умерших инвалидов ВОВ; вдовы погибших во время ВОВ; труженики тыла; другие лица, приравненные к участникам и инвалидам ВОВ.

«Министерством труда и социальной защиты населения рекомендовано акиматам областей и городов республиканского значения установить минимальный гарантированный порог материальной помощи для всех указанных категорий граждан, внесших вклад в Победу в ВОВ. В результате, единовременная материальная помощь для участников и инвалидов ВОВ во всех регионах оказана в размере 1 млн тенге. Жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – не менее 50 тысяч тенге. Женам умерших инвалидов ВОВ, вдовам воинов, погибших в период ВОВ, и труженикам тыла в годы ВОВ – не менее 30 тысяч тенге», - уточнил Ерлан Аукенов на брифинге в СЦК.

В 14 областях выплаты уже завершены, а в оставшихся 3 регионах выплаты будут завершены до 9 мая. Также в честь празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам будут вручены памятные подарки.

Отметим, что по данным Минтруда, по состоянию на 1 мая в Казахстане проживают 665 участников и инвалидов ВОВ и 113 555 граждан других категорий, внесших вклад в Победу в ВОВ.

В России выплаты ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) ко Дню Победы оказались существенно ниже, чем в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане.

Ко Дню Победы участники и инвалиды войны в России получат по 10 000 рублей. (это порядка 60 тыс тенге).

Узбекистанские ветераны получат к 76-й годовщине Победы 12 млн сумов (это порядка 500 тыс тенге).

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров распорядился выделить ветеранам ВОВ ко Дню Победы по 70 тысяч сомов (около 355 тысяч тенге), сообщается на сайте Главы Кыргызстана.

«Принимая во внимание всемирное историческое значение Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу воинов-кыргызстанцев, выражая благодарность ветеранам за проявленные мужество и героизм при защите Отчизны, распоряжением президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова для оказания дополнительной единовременной социальной поддержки ветеранам ВОВ выделены по 70 тысяч сомов», – говорится в сообщении.

По данным на 1 апреля, в стране проживают 146 ветеранов ВОВ.

В Азербайджане единовременная выплата ветеранам ВОВ составила 1 500 манатов (около 380 тыс тенге). Как сообщило агентство Азертадж, для этих целей распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева выделено из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики 4,8 миллиона (четыре миллиона восемьсот тысяч) манатов.