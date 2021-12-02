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Насколько остро стоит вопрос дефицита мест в детсадах Атырауской области

2 Декабря 2021 14:05
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Насколько остро стоит вопрос дефицита мест в детсадах Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько остро стоит вопрос дефицита мест в дошкольных воспитательных учреждениях Атырауской области сообщили в Счетном комитете по контролю за исполнением Республиканского бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ведомстве заявили, что реализация бюджетных инвестиционных проектов в Атрауской области не обеспечила решение проблем очередности в детские сады, аварийных и трехсменных школ. Так, согласно озвученным данным, принимаемые меры по увеличению мест в детских садах не покрывают дефицит в 28 тысяч мест.

Ранее член Счетного комитета Рашит Ахметов заявил о выявленных аудитом многочисленных нарушениях при составлении отчетности по реализации проектов, уменьшение плановых назначений целевых индикаторов, искажение сумм, выделяемых на реализацию мероприятий в регионе.

Было отмечено об увеличении не исполненных целевых индикаторов программы развития территорий Атырауской области.

В ведомстве сообщили, что ежегодно увеличивается доля не исполненных целевых индикаторов (с 14,8% до 28,3%) программы развития территорий Атырауской области на 2016-2020 годы, при этом 58,4% целевых индикаторов государственных программ не нашли своего отражения в программе. Также допускается неисполнение ключевых целевых индикаторов меморандума местного исполнительного органа в области, в среднем на 24% за 2018-2020 годы.



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#Атырауская область   #Образование   #Бюджет  
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Автор:

Серик Сабеков

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