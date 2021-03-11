Насколько ослаб тенге в марте, сообщили в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о росте цен на нефть и курсе национальной валюты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В феврале текущего года цена на нефть превысила годовой рекорд в результате сокращения добычи сырья странами ОПЕК+, аномально низкой температуры в США, снижения заболеваемости COVID-19 в мире. Это вкупе с притоком иностранного капитала на рынок ГЦБ Казахстана, в феврале этого года достигшего рекордных значений, вместе с конвертацией активов Национального фонда в рамках выделения трансфертов в республиканский бюджет, продажами части экспортной валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора, а также квартальными налоговыми выплатами компаний в феврале 2021 года способствовали укреплению обменного курса на 1,7% - до 417,09 тенге за доллар США», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Как сообщил глава Нацбанка, на 10 марта этого года курс тенге составил 420,58 тенге за доллар США, ослабившись с начала месяца на 0,8% на фоне завершения налогового периода, ослабления валюты основного торгового-партнера из-за усиления санкционной риторики.