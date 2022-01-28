Насколько опасен «омикрон»-штамм для людей с сердечными заболеваниями - ответ врача

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врач-кардиолог высшей категории консультативно-диагностического центра Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней, кандидат медицинских наук Ботагоз Кыстауова рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о том, насколько опасна коронавирусная инфекция для людей с сердечными заболеваниями.

- Влияет ли заболевание новым штаммом «омикрон» на сердце и его сосуды?

- Острая воспалительная реакция, вызванная инфекцией, может ухудшить сердечную функцию и усугубить симптомы у пациентов с сердечной недостаточностью. Тяжелые воспалительные процессы могут также усугубить аритмию или спровоцировать у некоторых пациентов фибрилляцию предсердий.

Учитывая воспалительный эффект вируса, существует риск, что вирусная инфекция может вызвать разрыв атеросклеротических бляшек (жировых отложений) в коронарных артериях, что может привести к сердечному приступу. Поэтому люди, испытывающие острый дискомфорт в грудной клетке, при появлении симптомов коронавируса, должны немедленно обратиться к врачу.

- На что следует обращать внимание людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, если они инфицированы «омикроном»?

- Люди не должны пренебрегать симптомами сердечно-сосудистого заболевания, если испытывают их на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. Если чувствуете боль в груди во время физических упражнений или в состоянии покоя, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение или слабость на грани обморока, необходимо вызвать скорую помощь. На основе симптомов и общего осмотра специалисты оценят ваше состояние, прежде чем принять решение о госпитализации.

- Опасна ли искусственная вентиляция легких для людей с заболеваниями сердца?

- Врачи прибегают к подключению к ИВЛ только тогда, когда других способов спасти человека уже не остается. Показания к подключению пациентов к ИВЛ прописаны в рекомендациях для медицинских работников. Искусственная вентиляция необходима в тех случаях, когда легкие больше не могут вдыхать достаточно кислорода и выдыхать собравшийся в них углекислый газ. В этом случае аппараты ИВЛ берут на себя функции дыхательной системы. Если человека, который перестал дышать, не подключить к аппарату ИВЛ, его внутренние органы перестают снабжаться кислородом. Вскоре после этого перестает биться сердце, прекращается кровоснабжение, и в течение нескольких минут пациент умирает. В связи с этим если возникает необходимость подключения к ИВЛ, то вопрос опасности аппарата для людей с заболеваниями сердца или без них не обсуждается.

- Какие советы можете дать пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями при заражении штаммом «омикрон»?

- Заражение не только штаммом «омикрон», но и другими штаммами на фоне уже имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний может привести к развитию осложнений. Это декомпенсация хронических заболеваний миокарда и сосудов или их вирусное поражение. Декомпенсированное течение основного заболевания повышает риск тромбозов, острой сердечно-лёгочной и полиорганной недостаточности.

При этом:

- Чтобы не допустить заражения, тщательно соблюдайте рекомендуемые профилактические меры.

- Не прекращайте медикаментозную терапию, назначенную при болезнях сердца или сосудов. Это может привести к ухудшению здоровья.

- Не следует отказываться от заранее запланированной операции. Некоторые болезни сосудов или сердца при промедлении прогрессируют, что может привести к летальному исходу. Решение о том, стоит ли делать операцию или подождать, примет кардиолог.

Ранее заведующая отделением педиатрии городской поликлиники № 36 города Алматы Динара Кайпова рассказала, как протекает «омикрон» у детей.