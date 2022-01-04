Насколько опасен «Омикрон» и чем он отличается от других штаммов КВИ

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в Казахстане у больных коронавирусной инфекцией не выявлено штамма «Омикрон». Правда, многие врачи говорят о том, что и нам не избежать встречи с очередным видом мутации COVID-19. О том, насколько опасен «Омикрон» и что отличает его от других штаммов КВИ, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.

- Нариман Ермекович, чем отличается «Омикрон» от «Дельты» и других вариантов коронавируса?

- Это заболевание КВИ, которое распространяется теми же способами, что и все виды респираторных заболеваний, особенно КВИ. «Омикрон» отличается приблизительно трехкратным (а в некоторых источниках говорится и о пятикратном) увеличением заразности вируса, а также повышенной устойчивостью к вакцинам при одновременном снижении болезнетворности. Он характеризуется коротким инкубационным периодом. Если до этого мы говорили о «дельта-штамме», который проявлялся в течение пяти дней, то инкубационный период у «Омикрона», с момента заражения до развития заболевания, составляет всего два дня. У других штаммов - до 14 дней. Быстрое распространение «Омикрона» в более чем 110 странах говорит о его высокой контагиозности.

- Какова клиническая картина проявления «Омикрона»?

- Достаточно часто заболевание, вызванное им, протекает в бессимптомной форме или имеет легкое течение, как обычная простуда. К примеру, в Южной Африке 80% пациентов, инфицированных «Омикроном», реже госпитализируются по сравнению с предыдущими вариантами. При заражении «Омикроном» тяжелые случаи чаще всего наблюдаются среди уязвимых групп. Это пожилые пациенты и лица с хроническими неинфекционными заболеваниями. На сегодня «Омикрон» не столько уничтожает людей, сколько калечит. Более чем у 20% всех переболевших, согласно данным ВОЗ, развивается постковидное состояние, которое требует длительной реабилитации. Ожидается, что будет так называемая постковидная пандемия, это уже не сама пандемия, а осложнения, которые оставляет «Омикрон». Эти осложнения, как правило, такие же, как при КВИ, однако для «Омикрона» очень характерно развитие синдрома длительной усталости - когда человек теряет свои силы, здоровье, энергию, чувствует постоянную слабость и утомляемость.

- Подвергаются ли опасности заражения «Омикроном» вакцинированные и переболевшие?

- В наибольшей опасности, конечно, находятся невакцинированные. Переболевшие в меньшей степени могут полагаться на иммунную защиту. Однако хотелось бы, чтобы мы все избежали повторного заражения. Считаю, что единственный способ сократить и минимизировать риски осложнений от волны «Омикрона» – вакцинация. Кстати, лица старше 60 лет, имеющие избыточную массу тела, а также страдающие диабетом, артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми, аутоиммунными и другими заболеваниями, нуждаются в первоочередной вакцинации и ревакцинации. Нужно вакцинироваться бустерной вакциной, провести ревакцинацию третьим компонентом и соблюдать все те ограничения, которые были ранее. Понимаю, что это тяжело, что все уже устали от КВИ, но у нас нет другого выхода. Нам нужно противостоять очередной волне. Только вместе мы сможем дать отпор инфекции.





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