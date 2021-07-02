Насколько ограничили снижение экономики в Казахстане благодаря антикризисным мерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря оперативному созданию Парламентом законодательной основы антикризисных мер, удалось ограничить снижение экономики страны до 2,6%. Об этом заявил сенатор Даурен Адильбеков в ходе встречи с представителями дипломатического корпуса и международных организаций, работающих в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на внешние и внутренние вызовы, в том числе благодаря оперативному созданию Парламентом законодательной основы антикризисных мер, удалось ограничить снижение экономики страны до 2,6%. Основными драйверами стали строительство, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность», - сказал Даурен Адильбеков.

Депутат отметил, что в кризисный 2020 год в экономику страны привлечено более 17 миллиардов долларов - прямых иностранных инвестиций.

С участием иностранного капитала введен в эксплуатацию 41 инвестиционный проект (на общую сумму 1,6 млрд. долларов США). Создано более семи тысяч новых рабочих мест.

«В результате принятых антикризисных мер, с начала текущего года ведущие рейтинговые агентства Moody’s, Fitch и Standard&Poor’s подтвердили допандемические рейтинги Казахстана и дали положительные прогнозы развития казахстанской экономики. Кредитный рейтинг Казахстана в 2020 году был подтвержден на уровне инвестиционной надежности», - резюмировал Даурен Адильбеков.



