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    17:07, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Насколько ограничили снижение экономики в Казахстане благодаря антикризисным мерам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря оперативному созданию Парламентом законодательной основы антикризисных мер, удалось ограничить снижение экономики страны до 2,6%. Об этом заявил сенатор Даурен Адильбеков в ходе встречи с представителями дипломатического корпуса и международных организаций, работающих в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на внешние и внутренние вызовы, в том числе благодаря оперативному созданию Парламентом законодательной основы антикризисных мер, удалось ограничить снижение экономики страны до 2,6%. Основными драйверами стали строительство, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность», - сказал Даурен Адильбеков.

    Депутат отметил, что в кризисный 2020 год в экономику страны привлечено более 17 миллиардов долларов - прямых иностранных инвестиций.

    С участием иностранного капитала введен в эксплуатацию 41 инвестиционный проект (на общую сумму 1,6 млрд. долларов США). Создано более семи тысяч новых рабочих мест.

    «В результате принятых антикризисных мер, с начала текущего года ведущие рейтинговые агентства Moody’s, Fitch и Standard&Poor’s подтвердили допандемические рейтинги Казахстана и дали положительные прогнозы развития казахстанской экономики. Кредитный рейтинг Казахстана в 2020 году был подтвержден на уровне инвестиционной надежности», - резюмировал Даурен Адильбеков.



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