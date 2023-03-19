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Насколько обновится Парламент, ответил спикер Сената

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Марта 2023, 11:03
Насколько обновится Парламент, ответил спикер Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев в ходе общения с журналистами ответил на вопросы о том, насколько обновится Парламент, будет ли присутствовать оппозиция в новом составе Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На мой взгляд, Мажилис обновится серьезно. Мы видим, что очень много кандидатов идут по одномандатным округам, в том числе идут новые лица, представители новых политических партий, в партийном списке две партии, которые были зарегистрированы в соответствии с обновленным законодательством страны. Думаю, что очень много новых людей придет в Мажилис. Но в то же время какая-то преемственность тоже должна быть с точки зрения обеспечения стабильности политической системы. Но в целом, видя ту активность, конкуренцию, которые наблюдались в последние месяцы, мы можем говорить о том, что у партий и самовыдвиженцев есть хорошая возможность пройти в Парламент и внести свой вклад в развитие страны», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

В ходе беседы с журналистами председатель Сената ответил, не будет ли партия власти снова доминировать.

«Здесь решение принимают наши граждане. Как население проголосует, это решение и будет окончательным, никто его не сможет оспорить. Все зависит от мнения людей, решения людей. Поэтому очень важно, чтобы сегодня граждане максимально приходили в избирательные участки и отдавали свой голос с тем, чтобы Мажилис был репрезентативным, в Мажилисе были представлены те партии, которые представляют наших граждан», - отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также ответил, будет ли в Парламенте настоящая оппозиция и нужна ли она Парламенту.

«Кто придет в Парламент? Все решит народ. Сегодняшнее решение принимает народ. Наши избиратели принимают решение. Власть создает условия для этого. Государственные органы проводят соответствующую подготовительную работу. Поэтому наши граждане должны вносить свой вклад в принятие решений… Да, Парламенту нужна оппозиция. Оппозиция нужна всегда. Нужно отметить, что оппозиция должна быть конструктивной. Поэтому для нашего дальнейшего развития нам нужна политическая оппозиция, и она должна быть конструктивной. В этом направлении тоже приняли соответствующие законы. Есть соответствующие нормы. Если они объявят себя оппозицией, им дадут возможность, у них есть свои права. Мы сформировали правовую систему, и она должна работать», - считает Маулен Ашимбаев.

Отметим, что спикер Сената Маулен Ашимбаев отдал свой голос на избирательном участке №111, расположенном в Национальной академической библиотеке в Астане.


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