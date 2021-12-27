Насколько обновился корпус акимов в селах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всего за полгода в Казахстане на 1/3 обновился корпус акимов на селе. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента РК Малик Мурзалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году было избрано 864 новых акима. Надо обратить внимание на тот факт, что всего за полгода у нас практически на 1/3 обновился акимский корпус на селе», - сказал Малик Мурзалин в интервью на телеканале «Хабар 24».

Он также добавил, что на выборах сельских акимов наблюдалась высокая явка избирателей.

«Средняя явка по стране у нас составила 78,5%. При том, что явка в сельских округах у нас всегда достаточно высокая. О чем это говорит? В первую очередь, это говорит о том, что население, сельчане – заинтересованы, им очень важно кто ими будет управлять в ближайшие годы. Несколько дней назад я прочитал исследование Центра стратегии, так вот там говорится, что 65% сельчан считают, что введение прямой выборности акимов улучшит жизнь населения в ближайшие четыре года. Высокая явка – это. Несомненно, показатель поддержки населения инициатив Главы государства по прямым выборам акимов сельских округов», - почеркнул Малик Мурзалин.