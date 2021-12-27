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Насколько обновился корпус акимов в селах Казахстана

27 Декабря 2021 21:29
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Насколько обновился корпус акимов в селах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всего за полгода в Казахстане на 1/3 обновился корпус акимов на селе. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента РК Малик Мурзалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В текущем году было избрано 864 новых акима. Надо обратить внимание на тот факт, что всего за полгода у нас практически на 1/3 обновился акимский корпус на селе», - сказал Малик Мурзалин в интервью на телеканале «Хабар 24».

Он также добавил, что на выборах сельских акимов наблюдалась высокая явка избирателей.

«Средняя явка по стране у нас составила 78,5%. При том, что явка в сельских округах у нас всегда достаточно высокая. О чем это говорит? В первую очередь, это говорит о том, что население, сельчане – заинтересованы, им очень важно кто ими будет управлять в ближайшие годы. Несколько дней назад я прочитал исследование Центра стратегии, так вот там говорится, что 65% сельчан считают, что введение прямой выборности акимов улучшит жизнь населения в ближайшие четыре года. Высокая явка – это. Несомненно, показатель поддержки населения инициатив Главы государства по прямым выборам акимов сельских округов», - почеркнул Малик Мурзалин.


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#СМИ   #Выборы акимов  
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Автор:

Серик Сабеков

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