Насколько обеспечены аппаратами МРТ жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области функционируют четыре магнитно-резонансных томографа. Обследование на аппаратах проводится по показаниям бесплатно для застрахованных граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала Фонда социального медицинского страхования, в многопрофильной областной больнице на балансе находятся два МРТ, один аппарат – в ремонте. В среднем в этом медучреждении в день проводят до 16 исследований на одном аппарате.

«Количество исследований в день зависит от вида. В среднем одно исследование без контрастирования занимает в пределах 40 минут, МРТ брюшной полости, малого таза с контрастированием - час и более, зависит от объема изменений», - пояснили в облбольнице.

В конце мая аппарат МРТ запустили в онкологическом центре. Диагностику пациентов здесь проводят круглосуточно. В сутки принимают в среднем 28-30 пациентов. Из них шесть-восемь обследуются с контрастированием, 20-25 - без контрастирования. Здесь пройти обследование можно и на платной основе.

«Магнитно-резонансная томография имеет ряд преимуществ перед другими методами диагностики, показания и противопоказания к проведению. Предварительная расшифровка результатов исследования проводится специалистом-радиологом после процедуры. Более точное и конкретизированное объяснение результатов МРТ делается врачом с учетом данных анамнеза и клинической картины», - пояснили в филиале.

Аким области Кумар Аксакалов во время посещения онкоцентра заявлял, что региону необходимы еще два аппарата МРТ, чтобы полностью закрыть потребность населения.



