Насколько обеспечено отечественными продуктами население Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров доложил о ситуации по обеспечению населения продуктами и продовольственной безопасности в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вопрос продовольственной безопасности является одним из главных условий обеспечения национальной безопасности страны и формирования сильного государства, его успешного и долгосрочного развития, экономического роста. В Законе РК о госрегулировании развития АПК и сельских территорий для обеспечения продовольственной безопасности определены три критерия: физическая доступность продовольствия, характеризующая уровень доступности на рынке продовольствия; экономическая доступность продовольствия, характеризующая возможность приобретения продовольствия населением; и безопасность пищевой продукции», - сказал Сапархан Омаров на экспертном заседании Совета безопасности РК.
По его словам, из указанных критериев видно, что для обеспечения продовольственной безопасности необходимо решение комплекса задач, связанных с беспрепятственным перемещением продовольственных товаров как между странами, так и внутри них, и экономической доступностью и безопасностью.
«В международной практике и согласно Закону РК о госрегулировании развития АПК и сельских территорий страна считается обеспеченной, если годовая потребность населения покрывается на 80%. Состояние обеспеченности внутреннего рынка основными продовольственными товарами за 2018 год составила 80%. При этом, по рису, баранине, куриным яйцам, пшеничной муке, хлебу, макаронам, крупам, молоку, картофелю обеспеченность составляет более 100%. По говядине, свинине, конине обеспеченность составляет 97,9%, 98,2% и 98,1% соответственно», - отметил министр.
По его мнению, внутренний рынок мяса независим от импортных поставок.
«Отмечается высокая обеспеченность по растительному маслу 94,8%, кисломолочным продуктам 89,8%. По отдельным товарам доля отечественного производства во внутреннем потреблении все еще остается на низком уровне. Это мясо птицы (50,2%), сыры и творог (58,4%), сахар (54,4%), колбасные изделия (60,1%), яблоки (69,5%), рыба (62%). Данные показатели по обеспечению страны продовольствием являются главным критерием при формировании направлений государственной поддержки субъектам АПК», - заключил глава ведомства.
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