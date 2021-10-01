Насколько обеспечена лекарствами Акмолинская область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова сообщила о степени обеспеченности региона лекарственными средствами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лекарственное обеспечение медицинских организаций дорогостоящими препаратами для лечения КВИ находится на постоянном контроле. В области создан неснижаемый 2-х месячный запас востребованных лекарственных средств, и он постоянно пополняется. Так, с начала пандемии в области отгружено 85 наименований лекарственных средств на почти 1 млрд тенге для снабжения стационаров», - сказала Айна Мусралимова на брифинге в СЦК.

Кроме этого, по ее словам, в области создан отдельный резерв препаратов для лечения КВИ на стационарном уровне за счет местного бюджета.

«Закуплены самые необходимые антибактериальные препараты, антикоагулянты, препараты, которые пользуются спросом у больных, и другие противовирусные препараты. Через поликлиники ведется обеспечение населения лекарствами по 5-ти наименованиям жаропонижающих и антикоагулянтов. В стабфонде дополнительно предусмотрено 500 млн тенге. В аптеках имеются все необходимые лекарственные препараты для лечения вирусных заболеваний. Всего по области функционируют 252 аптеки. Заключен меморандум о взаимном сотрудничестве с аптеками и Ассоциацией поддержки и развития фармацевтической деятельности области», - отметила спикер.

«Для мониторинга наличия в розничной сети и остатков на оптовых складах совместно с региональной палатой предпринимателей «Атамекен» создана единая база учета наиболее востребованных лекарственных препаратов. Все медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Имеется неснижаемый запас медицинских масок, перчаток и противочумных костюмов», - заключила А. Мусралимова.