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    17:48, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Насколько обеспечена лекарствами Акмолинская область

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова сообщила о степени обеспеченности региона лекарственными средствами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Лекарственное обеспечение медицинских организаций дорогостоящими препаратами для лечения КВИ находится на постоянном контроле. В области создан неснижаемый 2-х месячный запас востребованных лекарственных средств, и он постоянно пополняется. Так, с начала пандемии в области отгружено 85 наименований лекарственных средств на почти 1 млрд тенге для снабжения стационаров», - сказала Айна Мусралимова на брифинге в СЦК.

    Кроме этого, по ее словам, в области создан отдельный резерв препаратов для лечения КВИ на стационарном уровне за счет местного бюджета.

    «Закуплены самые необходимые антибактериальные препараты, антикоагулянты, препараты, которые пользуются спросом у больных, и другие противовирусные препараты. Через поликлиники ведется обеспечение населения лекарствами по 5-ти наименованиям жаропонижающих и антикоагулянтов. В стабфонде дополнительно предусмотрено 500 млн тенге. В аптеках имеются все необходимые лекарственные препараты для лечения вирусных заболеваний. Всего по области функционируют 252 аптеки. Заключен меморандум о взаимном сотрудничестве с аптеками и Ассоциацией поддержки и развития фармацевтической деятельности области», - отметила спикер.

    «Для мониторинга наличия в розничной сети и остатков на оптовых складах совместно с региональной палатой предпринимателей «Атамекен» создана единая база учета наиболее востребованных лекарственных препаратов. Все медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Имеется неснижаемый запас медицинских масок, перчаток и противочумных костюмов», - заключила А. Мусралимова.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Акимат Акмолинская область
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