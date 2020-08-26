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Насколько нужны дежурные классы – мнение эпидемиолога

26 Августа 2020 16:34
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Насколько нужны дежурные классы – мнение эпидемиолога

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения магистр наук по эпидемиологии Бауржан Жусупов озвучил свое мнение касательно введения дежурных классов в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На мой взгляд, решение о введении дежурных классов для учащихся 1-4 классов было оправданным. Младшим классам нужно учиться, у меня тоже есть дети такого возраста», - сказал Бауржан Жусупов во время онлайн-обсуждения казахстанским научным сообществом борьбы с пандемией.

По его мнению, такой вариант оптимален.

«Возможно, им невозможно учиться онлайн. В отношении других школьников, если бы это решение принималось сейчас, то, возможно, Минобразования и Минздрав пошли на обучение всех школьников оффлайн в первой четверти, чтобы ужесточить правила уже во второй четверти», - отметил спикер.

«С одной стороны, эпидемия носит сезонный характер, с другой – она в значительной степени развивается по законам, когда общество не иммунизировано. То есть все страны в той или иной степени переживут эту эпидемию, мы это прекрасно понимаем. Вакцина станет доступна для массового потребления ближе к середине 2021 года, мы это тоже прекрасно понимаем», - заключил эпидемиолог.


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#Образование   #Здравоохранение   #Безопасность  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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