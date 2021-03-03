Насколько Нур-Султан готов к весенним паводкам, рассказали в ДЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника ДЧС города Нур-Султан Есен Байыров рассказал о подготовке к весенним паводкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На случай реагирования на ЧС природного и техногенного характера акиматом города утвержден план действий на ликвидации ЧС местного масштаба (согласован с ДП, Нацгвардии и Акмолинским региональным гарнизоном Минобороны РК). Приведены в постоянную готовность группировка органов гражданской защиты в составе 663 человек личного состава и 185 единиц техники (ДЧС, Депратамента полиции, Нацгвардии - 473 человек, 48 единиц техники из них 2 единицы ПНС-110, 14 плавательных средств, 40 мотопомп и 1 вертолет), а также коммунальная служба города 190 человек, 138 единиц техники, 22 единицы ПНС (из них 67 единиц мотопомп, 67 - АС машин, 6 поливомоечных машин, 2 единицы паровых установок (Урал), 5 тракторных насосов)», - сказал Есен Байыров на брифинге в акимате.

Он напомнил, что органом управления 4-5 марта 2021 года запланировано РКШУ «Көктем 2021», где будет проведена проверка готовности территориальной государственной системы гражданской защиты.

«Для предупреждения и ликвидации последствий паводков на базе ТОО «Астана Тазалық» подготовлены запасы в 12,6 тонн инертных материалов, 3,5 тыс. мешкотары. На 25 февраля 2021 года запас угля от АО «Астана-Энергия» составляет более 290 тысяч тонн твердого топлива и запасы мазута более 6 тысяч тонн. На доставку питания и ГСМ заключено 3 меморандума, и 1 меморандум по ГСМ», - сообщил спикер.

Также, в 2020 году обновлены меморандумы с 4 гостиницами по расселению населения при ЧС и приведены в готовность 10 пунктов временного размещения на общую численность 1500 чел.

«Акиматом города районным акиматам из местного бюджета выделено 876 343 млн тенге на противопаводковые мероприятия 2021 года. На чрезвычайный резерв 2021 года из местного бюджета предусмотрено 4 млрд. тенге», - заключил Е.Байыров.



