Насколько Нацбанк РК увеличил запасы золота в январе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов рассказал о золотовалютных запасах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительным данным, золотовалютные резервы Национального Банка за январь 2020 года увеличились на 1,2% до 29,3 млрд. долл. США в основном в результате проведенных операций с золотом и увеличения его цены. Активы Национального фонда, по предварительным данным, снизились за месяц на 1,0% и составили 61,1 млрд. долл. США в связи с выделением гарантированного трансферта в республиканский бюджет», - сказал Акылжан Баймагамбетов на заседании Правительства.

В результате, по его словам, валовые международные резервы на 1 февраля составили 90,4 млрд. долл. США.

Спикер также рассказал о депозитах казахстанцев.

«Объем депозитов на конец декабря 2019 года составил 19,0 трлн. тенге, увеличившись за месяц на 4,0%. Вклады в национальной валюте выросли на 4,1%, в иностранной валюте – на 3,9%. В результате, уровень долларизации депозитов снизился до 43,1% в декабре 2019 года по сравнению с 48,4% в декабре предыдущего года. Ставки по вкладам в тенге продолжают оставаться более привлекательными и достигают 14,5% по сравнению с 2,0% в иностранной валюте», - заключил зампред Нацбанка.