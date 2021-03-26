Насколько может вырасти минимальная заработная плата в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин поделился планами правительства по увеличению минимальной заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительством Республики Казахстан на постоянной основе ведется работа по улучшению благосостояния и обеспечению роста доходов населения. В целях дальнейшего увеличения уровня реальных доходов населения рассматривается несколько вариантов увеличения минимальной заработной платы (далее - МЗП): первый – повышение МЗП на уровень инфляции; второй – установление МЗП в размере 30% от среднемесячной заработной платы; третье – возможность привязки МЗП к медианной заработной плате», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, указанные варианты повлекут за собой дополнительные затраты из республиканского бюджета.

«Вместе с тем, с текущего года начинается реализация нового Генерального соглашения между Правительством, республиканскими объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей на 2021-2023 годы, в рамках реализации которого будет разработана методика установления МЗП. Порядок определения прожиточного минимума (далее - ПМ) регламентирован Законом Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях» и Правилами расчета величины прожиточного минимума (далее - Правила). Фактический уровень ПМ в целом по республике, областям, столицы, городам республиканского значения, районам и городам областного значения в среднем на душу населения и по основным половозрастным группам рассчитывается органами статистики», - отметил Премьер.

Он напомнил, что расчет ПМ осуществляется, исходя из стоимости продовольственной корзины, увеличенной на фиксированную долю расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги (установлена в размере 45% к стоимости минимальной потребительской корзины).

«Согласно пункту 10 Правил при расчете стоимости продовольственной корзины учитываются минимальная величина потребления продуктов и средние розничные цены за текущий месяц, в которых уже учтен уровень инфляции», - заключил А. Мамин.

Ранее Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал, что включает в себя Национальный план мероприятий по дальнейшей модернизации системы социального обслуживания в Казахстане до 2025 года.