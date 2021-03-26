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    11:23, 26 Март 2021 | GMT +6

    Насколько может вырасти минимальная заработная плата в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин поделился планами правительства по увеличению минимальной заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительством Республики Казахстан на постоянной основе ведется работа по улучшению благосостояния и обеспечению роста доходов населения. В целях дальнейшего увеличения уровня реальных доходов населения рассматривается несколько вариантов увеличения минимальной заработной платы (далее - МЗП): первый – повышение МЗП на уровень инфляции; второй – установление МЗП в размере 30% от среднемесячной заработной платы; третье – возможность привязки МЗП к медианной заработной плате», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, указанные варианты повлекут за собой дополнительные затраты из республиканского бюджета.

    «Вместе с тем, с текущего года начинается реализация нового Генерального соглашения между Правительством, республиканскими объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей на 2021-2023 годы, в рамках реализации которого будет разработана методика установления МЗП. Порядок определения прожиточного минимума (далее - ПМ) регламентирован Законом Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях» и Правилами расчета величины прожиточного минимума (далее - Правила). Фактический уровень ПМ в целом по республике, областям, столицы, городам республиканского значения, районам и городам областного значения в среднем на душу населения и по основным половозрастным группам рассчитывается органами статистики», - отметил Премьер.

    Он напомнил, что расчет ПМ осуществляется, исходя из стоимости продовольственной корзины, увеличенной на фиксированную долю расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги (установлена в размере 45% к стоимости минимальной потребительской корзины).

    «Согласно пункту 10 Правил при расчете стоимости продовольственной корзины учитываются минимальная величина потребления продуктов и средние розничные цены за текущий месяц, в которых уже учтен уровень инфляции», - заключил А. Мамин.

    Ранее Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал, что включает в себя Национальный план мероприятий по дальнейшей модернизации системы социального обслуживания в Казахстане до 2025 года.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Главная Общество Экономика Премьер-министр РК
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