Насколько может быть опасен первый лед

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники ДЧС Акмолинской области предупредили жителей региона об опасности выхода на лед, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

«Сейчас выход на лед смертельно опасен для жизни. 10 ноября двое несовершеннолетних детей утонули в городском озере в Костанайской области. Мальчики - 2014 и 20013 годов рождения - погибли. ДЧС Акмолинской области напоминает, что ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут люди, в том числе и дети», - отметил офицер УЧС города Кокшетау Нурсеит Хамит.

По информации ведомства, в Акмолинской области на водоемах начался осенний ледостав.

«Любители подледной рыбалки устремились к рекам и озерам, невзирая на смертельную опасность выхода на тонкий осенний лед. Также это время опасно для детей, которые хотят покататься на льду. Сейчас выход на лёд смертельно опасен для жизни. Можно даже не успеть услышать его треска, а сразу провалиться под воду. ДЧС напоминает, что безопасная толщина льда для одного человека должна быть не менее 7 см, толщина льда для совершения пешей переправы — 15 см и более; для проезда автомобилей — не менее 30 см. Убедительная просьба к родителям: не отпускайте детей на лед без присмотра! Безопасность детей – забота родителей!» - добавили в ведомстве.

Из-за большого количества любителей зимней рыбалки сотрудники ЧС Акмолинской области продолжают активную профилактическую работу с населением. Процесс формирования ледового покрова только начинается. В связи с похолоданием и низкими температурами, толщина льда на озерах и водоемах без течения составляет от 1 до максимум 2 см, но и эти данные постоянно изменяются, стремясь к нулю с появлением солнца и плюсовых температур.

«Уважаемые жители и гости Акмолинской области серьезно задумайтесь о своей безопасности. Основное правило – не выходить на первый лед и не проверять его прочность ударом ноги. Крепким и безопасным лед станет только после продолжительных морозов. Особое внимание вопросам безопасности должны уделить родители: напомнить детям о правилах поведения вблизи водоемов в осенне-зимний период, а также не допускать бесконтрольного нахождения детей в этих местах. Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, при котором может пострадать человек, звоните по телефону экстренной службы - 112», - добавил исполняющий обязанности начальника отдела гражданской обороны ДЧС Акмолинской области Жанат Асылбеков.