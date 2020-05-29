Насколько казахстанские подростки удовлетворены школой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный специалист отдела науки и профессионального развития НЦОЗ Шынар Абдрахманова озвучила результаты исследования HBSC по поведению школьников в отношении своего здоровья в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В большинстве стран только две трети подростков чистят зубы два раза в день. Девочки чаще следуют правилам гигиены полости рта. Среди стран с самым низким показателем чистки зубов среди подростков находится и Казахстан, где только 49% детей чистят зубы два раза в день и чаще. У нас также девочки чаще чистят зубы, чем мальчики», - сказала Шынар Абдрахманова во время онлайн презентации глобальных и национальных результатов исследования HBSC.

Зато по показателям физической активности, казахстанские подростки опережают сверстников из других стран. Аналогичная ситуация и с психическим здоровьем.

«В целом по странам только 19% детей выполняют глобальные рекомендации – это 60 минут каждый день умеренной физической интенсивности. Отрадно, что Казахстан по этому показателю занимает самые высокие позиции – 33%-34% детей физически активны ежедневно. Но имеется тенденция к снижению физической активности, особенно среди девочек к 15 годам. Мы также изучали время, проводимое перед экранами электронных устройств. 47% детей у нас в среднем 3 и более часов проводят за экранами различных устройств. 81% детей в Казахстане имеют хорошее психическое здоровье, соответственно каждый пятый ребенок показывает признаки слабого психического здоровья», - отметила спикер.

Ряд вопросов в рамках исследования касался опыта обучения в школе.

«В целом, по всем странам-участницам исследования , 28% детей сказали, что им очень нравится школа. В Казахстане же практически половине детей очень нравится в школе. Наш показатель один из высоких среди всех стран. 7 из 10 школьников чувствуют высокую поддержку учителей, 6 из 10 школьников сообщают о высокой поддержке одноклассников. Это говорит о том, что наши школы – это позитивная, благоприятная среда для детей. Но здесь нужно уделить внимание в частности и к старшим подросткам, у которых степень удовлетворенности школой и поддержкой учителей снижается к 15 годам», - заключила Ш. Абдрахманова.