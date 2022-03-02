Насколько казахстанцы удовлетворены своим социальным положением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Насколько казахстанцы удовлетворены своим социальным положением? Жители каких регионов не удовлетворены ценами на продукты питания и другие товары? Об стало известно в ходе проведенного опроса Казахстанским институтом стратегических исследований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«65,5% респондентов полностью не удовлетворены ценами на товары и услуги, экологическией ситуацией не удовлетворены 53,2% казахстанцев. Качество дорог не устраивает 51,7% респондентов, качеством медицинского обслуживания не удовлетворены 45,6% населения, уровнем доходов не удовлетворены 44,7 % населения, работа общественного транспорта не устраивает 39,9 % казахстанцев, качеством образовательных услуг не удовлетворены 38,7 % населения и 34,% респондентов не удовлетворены своей работой», - пояснила на брифинге Жанна Каримова.

По словам спикера, социологический мониторинг проводился по двум направлениям. Первое из них - личное интервью и второе направление – путем опроса на улицах.

«Если посмотреть на социальные изменения, произошедшие за 9 месяцев, по всем позициям отмечается рост неудовлетворенности. По сравнению с ноябрем 2021 года неудовлетворенности и ростом цен увеличился на 4,4%, качеством медицинских услуг - на 7,5%, неудовлетворенность экологической обстановкой - на 13,1%. По итогам мониторинга ценами на продукты питания и товары в особенности были обеспокоены жители Западно-Казахстанской области (86,6%), Акмолинской области (81,8%) и Атырауской области (78,9%)», - добавила она.