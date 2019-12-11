Насколько казахстанцы удовлетворены качеством оказания медицинских услуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Удовлетворенность населения качеством оказания медицинских услуг по Казахстану на 2019 год составил 48,13%. Об этом говорится в социологическом опросе удовлетворенности качеством медицинских услуг за текущий год, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.

Как рассказали в ведомстве, ежегодно комитетом контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК изучается удовлетворенность населения качеством медицинской помощи. В 2019 году по заказу комитета социологическое исследование проводил ОФ «Центр аналитики и стратегических проектов».

«Социологический опрос проводился среди населения в возрасте 18 лет и старше, «face-to-face», телефонный опрос и онлайн-опрос на официальном сайте фонда www.ofcasp.kz. Опрос проводился в 17 регионах республики, с охватом сельской местности. В результате анализа данных опроса средний показатель удовлетворенности населения качеством предоставления медицинских услуг в амбулаторно-поликлинических организациях по республике составил 48,23%; в стационарах этот показатель - 47,69%; в организациях родовспоможения, онкологической и паллиативной помощи - 48,49%», - говорится в сообщении.

Таким образом, средний показатель удовлетворенности населения качеством оказания медицинских услуг по республике составил на 2019 год 48,13%.

Кроме того, стала известна рейтинговая оценка качества оказания медицинской помощи для медорганизаций. В рейтинговой оценке участвовали 272 организации, оказывающие стационарную помощь.

Так, по итогам проведенной оценки уровень качества медицинской помощи среди стационаров для взрослых по клиническим показателям 53% медицинских организаций вошли в категорию 5 звезд и 38% вошли в категорию 4 звезды, 5% вошли в категорию 3 звезды и ниже.

«Из 25 родильных домов и перинатальных центров городского значения по клиническим показателям 5 звезд присвоено 6 родильным домам и перинатальным центрам, 4 звезды - 18 центрам и лишь одному родильному дому присвоено 3 звезды. Из 17 областных перинатальных центров по клиническим показателям 5 звезд присвоено 6 перинатальным центрам, в категорию 4 звезды вошли 7, 3 звезды присвоено 4 центрам», - отмечается в рейтинге.

А в рейтинговой оценке качества оказания медицинской помощи для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвовало 168 организаций. Из них по клиническим показателям в категорию 5 звезд вошли 8 медицинских организаций, что составляет 4,7% от общего количества участвующих организаций; 4 звезды присвоено 30 медорганизациям, что составляет 17,8% от общего количества участвующих организаций, 3 звезды - 47 организациям, что составило 28%, в категорию 2 звезд вошли 74 организации, или 44%.