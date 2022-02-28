Насколько Казахстан защищен от импорта инфляции из сопредельных стран
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры предпринимаются в Казахстане для стабилизации экономики, рассказал первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С нашей стороны, что мы можем сделать для того, чтобы экономика была защищена от курсовых рисков – нужно развивать национальную экономику, нужно развивать импортозамещение, потому что сейчас у нас по кому бьют курсовые скачки? Они бьют в основном по потребительским товарам. В основном по продовольствию, потому что у нас довольно большой импорт потребительских товаров, в частности, из Российской Федерации. Значит, что нам нужно сделать? В первую очередь, нам нужно развить физическое предложение этой продукции за счет собственного производства», - сказал Тимур Жаксылыков, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.
Для этого, как отметил вице-министр, у нас принят антиинфляционный план, разрабатывается программа повышения доходов населения.
«В рамках этих двух программ будут предприняты меры для того, чтобы просубсидировать отечественное производство, увеличить предложение этой продукции, в первую очередь, продовольственной – через сельскохозяйственные субсидии, через другие меры стимулирования, в том числе налогового – для того, чтобы продукция появилась в достаточном количестве. Когда у нас ее будет в достаточном количестве на внутреннем рынке, тогда можно будет говорить о том, что мы в достаточной степени защищены от импорта инфляции из сопредельных стран», - пояснил Тимур Жаксылыков.
Спикер добавил, что эта работа уже начата и все можно успеть ее сделать за 2022 год.
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