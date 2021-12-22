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Насколько Казахстан обеспечен углем, рассказали в Правительстве

22 Декабря 2021 16:52
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Насколько Казахстан обеспечен углем, рассказали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно обеспечения формирования нормативных запасов угля для бытового потребления жителями сельских населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В начале отопительного сезона уполномоченным органом в сфере угольной промышленности на основе данных местных исполнительных органов сформирован План потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на период 2021 – 2022 годы», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Зампремьера заверил, что, по информации местных исполнительных органов, в точках реализации уголь в наличии имеется, ажиотаж отсутствует и в случае поступления информации о возникновении дефицита принимаются срочные меры по увеличению отгрузки угля данному региону.

«Вопрос по обеспечению углем населения в регионах находится на особом контроле и решается посредством проведения ежедневных оперативных совещаний с участием уполномоченного органа, акиматов, угледобывающих предприятий и АО «КТЖ», - заключил Р. Скляр.


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#Правительство РК   #Мажилис   #Топливо  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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