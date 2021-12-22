Насколько Казахстан обеспечен углем, рассказали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно обеспечения формирования нормативных запасов угля для бытового потребления жителями сельских населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В начале отопительного сезона уполномоченным органом в сфере угольной промышленности на основе данных местных исполнительных органов сформирован План потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на период 2021 – 2022 годы», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Зампремьера заверил, что, по информации местных исполнительных органов, в точках реализации уголь в наличии имеется, ажиотаж отсутствует и в случае поступления информации о возникновении дефицита принимаются срочные меры по увеличению отгрузки угля данному региону.

«Вопрос по обеспечению углем населения в регионах находится на особом контроле и решается посредством проведения ежедневных оперативных совещаний с участием уполномоченного органа, акиматов, угледобывающих предприятий и АО «КТЖ», - заключил Р. Скляр.