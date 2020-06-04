Насколько Казахстан готов ко второй волне коронавируса – мнение Елжана Биртанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов поделился мнением о второй волне коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Была пресс-конференция руководителей Европейского бюро ВОЗ, и многие ученые говорят о возможности и рисках второй волны. В ряде регионах волны идут. В Казахстане тоже первая волна была во второй половине апреля, потом было снижение. Где-то в середине мая повторный рост, это по сути, такая вторая волна в Казахстане идет. Но эксперты говорят о возможной серьезной волне по всему миру. Если взять Ухань, как все началось, сегодня постепенно по миру идет снижение. Вот этого нужно опасаться», - сказал Елжан Биртанов во время онлайн брифинга в СЦК.

С его слов, как предполагают эксперты, это, возможно, будет связано с очередной сезонной эпидемией гриппа и острых вирусный инфекций, которые начинаются в октябре.

«Мы также не исключаем этого, что помимо традиционных вирусных агентов, может быть усиление в этот период и распространение другого вируса, коронавируса. Насколько мы готовы? Это очень непросто, поскольку подготовка подразумевает в том числе и усиление инфраструктуры. Фактически на ходу применяем такие подходы, в том числе строительство больниц, расширение производства средств индивидуальной защиты. Нами разработан план, он утвержден Правительством по усилению и укреплению медицинских служб, в первую очередь санитарных служб и медицинской противоинфекционной службы, в том числе возможности разворачивания госпиталей и карантинных центров», - отметил министр.

«Сегодня мы идем по сокращению карантинных центров, многие отели вернулись к своей деятельности, многие провизорные больницы для подозрительных больных приступили к своей повседневной жизнедеятельности. Как я уже показал, инфекционные больницы нормально загружены. С этой волной мы справились, но, безусловно, это очень серьезная эпидемия, и, к сожалению, во многих странах она прошла с большим уровнем летальности. Нельзя исключать негативный сценарий. Всем нам нужно быть начеку. Для нас, в первую очередь, это необходимость и возможность интенсивно подготовиться к осени», - заключил Е. Биртанов.