Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Насколько Казахстан готов к паводкам, рассказали в МЧС

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
5 Февраля 2021, 16:56
Насколько Казахстан готов к паводкам, рассказали в МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев рассказал о готовности страны к паводкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нашим Министерством с учетом опыта прошлых лет и по анализу паводковой безопасности по стране определены свыше 900 (905) населенных пунктов, наиболее подверженных подтоплениям весной. Разработанная в 2017 году Дорожная карта по предупреждению и устранению паводковых угроз позволила снять угрозу с 315 (34,8%) населенных пунктов и снизить риски для 314 (34,7%) сел и поселков», - сказал Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, за четыре года выполнено свыше четырехсот инженерно-защитных мероприятий, включая возведение дамб и валов, ремонт защитных сооружений, проведение работ по укреплению береговой линии паводковоопасных рек.

«В то же время, риски подтопления сохраняется для 276 (30,5%) населенных пунктов. В этой связи, в конце прошлого года по инициативе Министерства совместно с заинтересованными государственными и местными исполнительными органами (МЭГПР, МИИР, акиматы) утверждена новая Дорожная карта противопаводковых мероприятий до 2023 года. На сегодняшний день в рамках подготовки к предстоящему паводку в регионах проведены заседания комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС. На следующей неделе планируется проведение заседания Межведомственной государственной комиссии, на котором будут заслушаны регионы и руководители служб государственной системы гражданской защиты. В конце февраля также запланировано рассмотрение данного вопроса на заседании Правительства РК», - сообщил спикер.

Кроме того, на местах подготовлены запасы 145 тысяч тонн инертных материалов, 780 тысяч штук мешкотары, порядка 3 тысяч тонн ГСМ и свыше 20 тонн взрывчатых веществ.

Определены свыше 3000 пунктов временного размещения пострадавших, безопасные места для развертывания лагерей и отгона домашних животных. Обновлены маршруты эвакуации и произведен расчет необходимого транспорта.


Паводок   МЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области