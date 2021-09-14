Насколько Казахстан готов к отопительному сезону, рассказал Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о готовности казахстанских городов и областей к отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях качественной и своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону 2021-2022 годов министерством утвержден план работы, согласно которому акиматам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент до 1 сентября 2021 года необходимо было обеспечить 100 процентную готовность объектов образования и до 15 октября 2021 года завершить подготовку всех объектов коммунального хозяйства, социальной сферы, жилых домов и обеспечить нормативным запасом топлива все автономные теплоисточники», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По его словам, с 6 сентября текущего года совместно с Администрацией Президента осуществляется проверка подготовки регионов к предстоящему отопительному сезону.

«На текущий период готовность объектов образования составляет 99%. Акиматам Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской областях и г. Нур-Султан необходимо принять срочные меры по завершению работ на объектах образования. Готовность объектов здравоохранения на сегодня - 99%. В соответствии с Планом подготовки объектов к отопительному сезону, акиматам Алматинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областей и г. Нур-Султан необходимо усилить работу в данном направлении», - отметил министр.

«По республике запланирован ремонт более 48 тысяч жилых домов, готовность на сегодня составляет 94%. 4 региона отстают от плана, это Алматинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарской области и г. Нур-Султан», - заключил глава Мининдустрии.