Насколько и когда возрастут тарифы на электроэнергию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асхат Жапсарбай рассказал, насколько повысятся тарифы на электроэнергию в ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Повышенные тарифы Министерством энергетики для энергопроизводящих организаций в среднем на 15%, в зависимости от региона, на конечных потребителях отразятся в радиусе 7,2% - в настоящее время мы этот вопрос поднимаем. То есть, по регионам это будет разниться. Мы постараемся провести работу так, чтобы это не повлияло на группу населения. То есть, мы эту дифференциацию будем применять, и надеемся, сделать это так, чтобы это было достаточно безболезненно воспринято так называемой группой населения», - сказал Асхат Жапсарбай на брифинге в СЦК.

Он добавил, что повышение тарифов планируется ориентировочно с 1 сентября.

«Повышение у нас разделено – то есть повышение тарифов для энергопроизводящих организаций на 15% произошло 1 апреля. Мы 1 июля уже часть тарифов повысили. 1 сентября – это те регионы, где мы еще не успели повысить. В среднем по республике это будет 3,5%», - заключил спикер.