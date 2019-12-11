Насколько грамотно взрослое население Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил о результатах важного международного исследования PIAAC, которое эксперты называют не иначе как «PISA для взрослых», передает МИА «Казинформ».

Это исследование оценивает навыки людей в возрасте 16-65 лет по читательской, математической грамотности и решению задач в цифровой среде.

«Казахстан впервые принял участие в этом исследовании. Результаты Казахстана показали, что, в среднем, навыки взрослого населения (математика – 247, чтение – 249 баллов) находятся на уровне граждан таких стран, как Испания и Италия, однако значительно ниже среднего уровня стран ОЭСР (читательская грамотность – 266, математическая грамотность – 262)», - сообщил глава МОН РК на своей странице в Facebook.

При этом выявлены специфичные результаты для Казахстана К примеру, PIAAC показал общемировой тренд, что пик развития навыков человека приходится на возраст 25-34 года, а дальше идет спад.

Однако в Казахстане все возрастные группы показывают совершенно другую картину. Навыки молодого населения (25-34 лет) соответствуют или порой даже ниже навыков более старшего поколения (55-65 лет). Если не предпринять срочные меры, то через 20-25 лет, навыки населения, вероятно, упадут еще ниже.

При этом среди опрошенных граждан в возрасте 25-34 лет почти 50% имеют высшее образование, тогда как среди людей 55-65 лет высшее образование получили всего 27%.

Половина населения Казахстана как по читательской (49%), так и по математической (52%) грамотности достигают только второго уровня и лишь четверть населения (25%) – более высоких уровней. Это означает, что население республики может работать только с относительно несложными текстами и математической информацией и выполнять задачи, которые не требуют синтеза, анализа или интерпретации информации.

Значимым трендом является зависимость между уровнем владения навыками и частотой их использования: чем чаще навыки используются в повседневной жизни и работе, тем выше их уровень.

Казахстанцы слабо используют как читательские, так и математические навыки в повседневной жизни и в работе, соответственно низкое использование ведет и к низкому владению ими.

Кроме того, исследование показало, что только 17% населения страны принимают участие в образовательных мероприятиях. Это один из самых низких показателей.

Для сравнения, в странах ОЭСР данный показатель достигает 44%.

Общеизвестно, что навыки и образование вознаграждаются на рынке труда за счет повышения заработной платы. Казахстан не является исключением.

К примеру, рост математической грамотности увеличивает почасовую заработную плату на 5,9%, а в среднем по странам ОЭСР на 7,2%. Но больше, чем грамотность, влияние на заработную плату и вероятность трудоустройства в Казахстане оказывает количество лет обучения – чем больше лет казахстанец учится, тем больше он зарабатывает в последующем.

«И это только некоторые примеры итогов исследования. Здесь важно не относиться поверхностно к этим результатам и вырывая из контекста делать сенсации, а видеть общую картину и принять системные меры», - подчеркнул министр.

Принимая во внимание вышеперечисленное, глава МОН обозначил несколько задач.

Во-первых, необходимо существенно повысить качество профессионального и высшего образования. При подготовке отечественных кадров все вузы и колледжи Казахстана должны взять результаты PIAAC на вооружение. При этом они должны не только формально готовить специалистов для рынка труда, но и научить востребованному навыку – учить учиться (learning how to learn). В идеале любой гражданин должен уметь распознать свои пробелы в навыках и знать, где их можно приобрести. Обновление программ под профессиональные стандарты, усиление требований к качеству обучения являются жизненно важными мерами. Политика по усилению требований к вузам и колледжам и сокращение недобросовестных учебных заведений должна быть продолжена. Говоря о наличии проблем в высшем образовании, надо иметь ввиду, что у нас также есть большое количество сильных учебных заведений, ничем не уступающих многим зарубежным университетам.

Во-вторых, необходимо увеличить финансирование высшего образования, через увеличение стоимости государственных грантов. Это позволит укрепить материально-техническую базу и повысить заработные платы преподавателям.

В-третьих, результаты наглядно продемонстрировали нам, что от длительности и уровня образования напрямую зависит благосостояние каждого гражданина. Это еще раз доказывает, что в современном высокотехнологичном мире качественное образование обретает еще большую значимость. Поэтому граждане Казахстана должны отводить важное место и длительную часть времени обучению и образованию, что безусловно даст положительный эффект в будущем.

Нам необходимо развивать и поддерживать неформальное образование. Результаты данного исследования будут использованы для формирования политики в сфере образования.

Напомним, ранее Асхат Аймагамбетов прокомментировал результаты исследования PISA-2018.