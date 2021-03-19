Насколько готовы к паводкам подразделения МЧС Карагандинской области

КАРАГАНДА.КАЗИНФОРМ – Карагандинскую область с рабочим визитом посетил Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК полковник Ибрагим Кульшимбаев и председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК полковник гражданской защиты Нурболат Дербисов. В ходе рабочего визита была проверена готовность сил и средств подразделений МЧС к предстоящему паводковому периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Также в ходе визита были проведены встречи с личным составом пожарных частей и воинской части №52859.

Первый вице-министр по ЧС и председатель КПС проверили материально-техническую оснащённость подразделений, экипировку сотрудников, условия их работы.

Все подразделения МЧС, дислоцирующиеся на территории Карагандинской области, готовы к выполнению возложенных задач в предстоящий паводковый период. На вооружении имеется высокопроходимая и инженерная техника, в том числе высокопроходимые автобусы-вахтовки для перевозки личного состава и эвакуации населения, болотоходы-вездеходы, плавсредства, мотопомпы, в том числе прицепные, а также гидрокостюмы.

Спасательные подразделения Карагандинской области также готовы прийти на помощь в случае осложнения паводковой обстановки в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

В целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводкового периода для совершения марша в соседние регионы подготовлено свыше 100 человек и 17 единиц техники. Спасательные группы обеспечены необходимым обмундированием и оборудованием для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ.

Всего в Карагандинской области на паводковый период подготовлены силы и средства территориальной подсистемы гражданской защиты численностью свыше 6700 человек и более 1900 единиц техники.