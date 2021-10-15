Насколько государство нуждается в социсследованиях, рассказал Даурен Абаев
«Пользуясь тем, что сегодняшнее мероприятие собрало весь свет казахстанской социологической науки, хочу поблагодарить вас за вашу работу, порой как наших партнеров, а порой, как оппонентов и критиков. Это очень важная роль, потому что именно социология помогает нам осмыслять реальность. Вы конструируете картину мира для общества и для государства тоже», - сказал Даурен Абаев на VII Конгрессе социологов Казахстана.
По его словам, сейчас государство стало одним из крупнейших заказчиков социологических исследований совершенно разных форматов.
«И эта долгосрочная потребность госаппаратов в больших объемах данных и исследований формирует институциональный спрос на социологические знания, навыки и экспертизу. А постоянный спрос помогает развивать отрасль и национальную школу социологии в целом», - отметил спикер.
Он напомнил наиболее важные инициативы.
«Вы не хуже меня знаете, как этот запрос формировался в предыдущие годы – от замеров общественно-политической ситуации и электорального мониторинга до замеров индикаторов системы госпланирования. Важным шагом со стороны государства стала инициатива Президента страны по оценке деятельности акимов со стороны граждан. С 2019 года такие оценки проводятся ежегодно, пока они охватывают по 2-3 региона в год, но с большой плотностью и глубиной оценки, вплоть до больших сельских округов», - заключил Д. Абаев.