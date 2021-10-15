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    10:57, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Насколько государство нуждается в социсследованиях, рассказал Даурен Абаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев подчеркнул важность социологических исследований для государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пользуясь тем, что сегодняшнее мероприятие собрало весь свет казахстанской социологической науки, хочу поблагодарить вас за вашу работу, порой как наших партнеров, а порой, как оппонентов и критиков. Это очень важная роль, потому что именно социология помогает нам осмыслять реальность. Вы конструируете картину мира для общества и для государства тоже», - сказал Даурен Абаев на VII Конгрессе социологов Казахстана.

    По его словам, сейчас государство стало одним из крупнейших заказчиков социологических исследований совершенно разных форматов.

    «И эта долгосрочная потребность госаппаратов в больших объемах данных и исследований формирует институциональный спрос на социологические знания, навыки и экспертизу. А постоянный спрос помогает развивать отрасль и национальную школу социологии в целом», - отметил спикер.

    Он напомнил наиболее важные инициативы.

    «Вы не хуже меня знаете, как этот запрос формировался в предыдущие годы – от замеров общественно-политической ситуации и электорального мониторинга до замеров индикаторов системы госпланирования. Важным шагом со стороны государства стала инициатива Президента страны по оценке деятельности акимов со стороны граждан. С 2019 года такие оценки проводятся ежегодно, пока они охватывают по 2-3 региона в год, но с большой плотностью и глубиной оценки, вплоть до больших сельских округов», - заключил Д. Абаев.


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