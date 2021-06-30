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    16:27, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Насколько эффективны имеющиеся в РК вакцины против дельта-штамма COVID-19

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько эффективны имеющиеся в Казахстане вакцины против нового Дельта штамма коронавируса, рассказал Президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане есть векторная вакцина «Спутник V», которая в двух дозах довольно неплохо защищает от коронавируса. Те исследования, о которых было доложено, проводились в пробирках. Эта ситуация вызывает некоторое беспокойство, поскольку единственным правильным методом оценки эффективности вакцин считается, когда исследование проводится в реальной ситуации. В других странах было показано, что векторные вакцины в двух дозах эффективно защищают от Дельта штамма вируса. Я полагаю, что они так же эффективно защищают от заражения Дельта плюс. К таким векторным вакцинам относится и «Спутник V», - сказал Алмаз Шарман на брифинге в СЦК.

    Эксперт пояснил, что инактивированные вакцины – китайские и QazVac - хорошо защищают от тяжелого течения заболевания, хотя в меньшей степени защищают от заражения коронавирусной инфекцией.

    «Мы сейчас слышим о Дельта плюс вирусе. Насколько мне известно, эта информация пришла из ряда индийских штатов. Пока нет полноценной информации о Дельта плюс вирусе. В Индии ситуации другая, учитывая скученность населения и высокую контагиозность. Там очень сложно оценить, в какой степени повышенная заразность связана со свойствами самого вируса или с особенностью проживания людей. По Дельта плюс пока ситуация неясная», - добавил Алмаз Шарман.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Общество
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