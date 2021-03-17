Насколько эффективно выявляют рак у пациентов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил планы по увеличению порога выявляемости злокачественных новообразований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации Комплексного плана утверждены целевые индикаторы, одним из которых является ранее выявление ЗН 0-1 стадиях. Индикаторный показатель раннего выявления злокачественных новообразований 0-1 стадиях в РК составляет в 2021 году – 31,8%, 2022 году – 33,5%. Вместе с тем, согласно Комплексному плану охват скрининговыми осмотрами целевых групп в 2021 году расширен до 80% (в 2020 году – доля охвата составляла 70%)», - написал Алексей Цой в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, пороговые индикаторы выявляемости злокачественных новообразований на 0-I стадии среди целевых групп скрининговых исследований составлены с учетом международных рекомендаций, уровней заболеваемости ЗН, скрининговых локализаций в Республике Казахстан и утверждены приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ278/2020.

«Данные подходы были внедрены с учетом предложений международных экспертов Всемирной организации здравоохранения, Международного Агентства борьбы против рака и Международного Агентства по атомной энергии по оценке оказания онкологической помощи в Республике Казахстан - миссии ImPACT, состоявшейся в 2016 году по приглашению Министерства здравоохранения Республики Казахстан», - заключил министр.