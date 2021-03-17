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Насколько эффективно выявляют рак у пациентов в Казахстане

17 Марта 2021 14:37
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Насколько эффективно выявляют рак у пациентов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил планы по увеличению порога выявляемости злокачественных новообразований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках реализации Комплексного плана утверждены целевые индикаторы, одним из которых является ранее выявление ЗН 0-1 стадиях. Индикаторный показатель раннего выявления злокачественных новообразований 0-1 стадиях в РК составляет в 2021 году – 31,8%, 2022 году – 33,5%. Вместе с тем, согласно Комплексному плану охват скрининговыми осмотрами целевых групп в 2021 году расширен до 80% (в 2020 году – доля охвата составляла 70%)», - написал Алексей Цой в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, пороговые индикаторы выявляемости злокачественных новообразований на 0-I стадии среди целевых групп скрининговых исследований составлены с учетом международных рекомендаций, уровней заболеваемости ЗН, скрининговых локализаций в Республике Казахстан и утверждены приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ278/2020.

«Данные подходы были внедрены с учетом предложений международных экспертов Всемирной организации здравоохранения, Международного Агентства борьбы против рака и Международного Агентства по атомной энергии по оценке оказания онкологической помощи в Республике Казахстан - миссии ImPACT, состоявшейся в 2016 году по приглашению Министерства здравоохранения Республики Казахстан», - заключил министр.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение  
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Азамат Сыздыкбаев

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